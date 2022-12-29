በአዳማ ከተማ ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ምዝገባን በዚህ ዓመት ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ

አዳማ (ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015 የአዳማ ከተማ በመሬት ዙሪያ የሚስተዋለውን ህገወጥነት ለማስቀረት ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ምዝገባን (ካዳስተር) በዚህ ዓመት ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን አስተዳደሩ ገለጸ።
ከተማ አስተዳደሩ 173 ሺህ የግለሰብና የድርጅት ፋይሎችን በመለየት ወደ ካዳስተር ለማስገባት እየሰራ መሆኑን ገልጿል።
የአዳማ ከተማ አስተዳደር መሬት ጽሕፈት ቤት ምክትል ሃላፊ አቶ ኢዮብ ያቆብ ለኢዜአ እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት ከተለዩት 173 ሺህ ፋይሎች ውስጥ 95 ሺህ የሚሆኑ ይዞታዎችን የመቀየስና የማካለል ስራ መጠናቀቁን ተናግረዋል።
በእስከ አሁኑ ሂደት ወደ ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ካደስተር ከገቡት 23 ሺህ ይዞታዎች ውስጥ 12 ሺህ ለሚሆኑት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መሰጠቱንም አመልክተዋል።
በከተማዋ ያሉ የግልና የተለያዩ ድርጅቶች ይዞታዎችን ሙሉ በሙሉ ወደ ‘ካዳስተር’ ስርዓቱ ለማስገባት የሚያስችል የልየታ፣ ምዝገባ፣ መቀየስና ማካለል ስራ ለማጠናቀቅ የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ ተዘጋጅቶ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት ሁሉንም ፋይሎች ከማኑዋል ወደ ዲጂታል የመቀየር ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው ስራውን ወደ ክፍለ ከተማና ቀበሌዎች ለማውረድና የ’ካደስተር’ ስርዓትን ዘንድሮ ለማጠናቀቅ እየሰራን ነው ብለዋል።
ከዚህ ጎን ለጎን መሬት ላይ ያለውና በይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ላይ ያለውን መሬት የማመሳካርና የምዝገባ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል።
በዚህም በከተማዋ የመሬት አገልግሎቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ዲጂታል የመቀየርና ዘርፉ ላይ በየጊዜው የሚነሳውን ቅሬታና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ለማስወገድ ትልቅ ጥቅም አለው ብለዋል።
”በካደስተር ስርዓቱ ሁሉም የመሬት ሀብት ይመዘገባል” ያሉት ምክትል ሃላፊው በተለይ በመሬት ዙሪያ የሚስተዋለውን ሌብነትና የሀብት ምዝበራ፣ ብልሹ አሰራርና የተገልጋዮች እንግልትን በዘላቂነት ለማስወገድ ቁልፍ ሚና እንዳለውም አክለዋል።
በተጨማሪም ከቀበሌ ጀምሮ እስከ መስተዳድሩ ድረስ ባለው የመሬት ዘርፍ መዝገብ ቤት ውስጥ ‘ፋይል የለም፣ አልተገኝም፤ ጠፍቷል’ በማለት እጅ መንሻ የመጠየቅ አዝማሚያ መኖሩን ተናግረዋል።
በተመሳሳይ በአንድ የመሬት ይዞታ ላይ ሁለት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በመስጠት ዘርፉ ለመልካም አስተዳደር ችግር እንዲጋለጥ የሚያደርጉ አሰራሮችን ያስቀራል ብለዋል።
እንደ አቶ ኢዮብ ገለጻ ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓቱ መተግበር ከጀመረ ወዲህ የመልካም አስተዳደር ችግር የፈጠሩ ሰራተኞች እና መሀንዲሶች ጭምር ተጠያቂ ሆነዋዋል።