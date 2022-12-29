በአዲስ አበባ ሐሰተኛ የነዋሪነት መታወቂያ በማዘጋጀት ሲሸጡ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ማዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015 በአዲስ አበባ ከተማ ሐሰተኛ የነዋሪነት መታወቂያ እያዘጋጁ ሲሸጡ የነበሩ ሦስት ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል፡፡
ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው አውቶብስ ተራ አካባቢ ሲሆን መታወቂያዎቹን ለማዘጋጀት የሚጠቀሙባቸው ማህተሞች እና ወረቀቶችም በብርበራ መያዛቸውን ፖሊስ አስታውቋል።
ተጠርጣሪዎቹ ለህገ-ወጥ ተግባሩ ማስፈፀሚያ የሚውሉ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 አስተዳደር ጽ/ቤት እና በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ የቀበሌ 01 አስተዳደር ጽ/ቤት የሚሉ ሀሰተኛ ክብ ማህተሞችን መጠቀማቸውንም ጠቁሟል።
የግለሰብ የስም ቲተር በማስቀረፅ እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አርማ ያረፈበትን የመታወቂያ ወረቀት አመሳስለው በማሳተም ወንጀሉን ሲፈፅሙ እንደነበር በምርመራ መረጋገጡን ከአዲስ አበባ ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
ማህተሞቹንና ወረቀቶቹን በአንድ የሸቀጣሸቀጥ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ደብቀው በማስቀመጥ የነዋሪነት መታወቂያ ለሚፈልጉ ሰዎች ሃሰተኛ መታወቂያዎችን እያዘጋጁ እንደሚሸጡ ከህብረተሰቡ በተገኘ ጥቆማ እና ፖሊስ ባደረገው ክትትል መያዛቸውን አስታውቋል።
በዚህም በድርጊቱ ላይ ሲሳተፉ የነበሩ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል።
የግል ጥቅማቸውን በማስቀደም የተለያዩ ሃሰተኛ ሰነዶችን እያዘጋጁ ለህብረተሰቡ የሚያሰራጩና ህዝቡን ለተለያዩ ጉዳቶች የሚዳርጉ ግለሰቦች በህግ አግባብ እንዲጠየቁ ለማድረግ ህብረተሰቡ ከፀጥታ አካላት ጋር በትብብር እንዲሰራ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል።