የስፔን ላሊጋ ከስድስት ሳምንታት በኋላ ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ይጀመራል

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015 በ22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ ምክንያት ለስድስት ሳምንታት ተቋርጦ የነበረው የስፔን ላሊጋ ዛሬ በ15ኛ ሳምንት መርሐግብር ይመለሳል።
በእስታዲ ሞንቲሊቪ ጂሮና ከራዮ ቫዮካኖ ጋር ከምሽቱ 1 ሰአት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ።
ከምሽቱ 3 ሰአት ከ15 በቤኒቶ ቪላማሪን ስታዲየም ሪያል ቤቲስ አትሌቲኮ ቢልባኦን ያስተናግዳል።
በሜትሮፖሊታኖ ስታዲየም በደረጃ ሰንጠረዡ አምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው አትሌቲኮ ማድሪድ ከኤልቼ ጋር ከምሽቱ 5 ሰአት ከ30 ይጫወታል።
ነገ በላ ሊጋው ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሪያል ማድሪድ ወደ ጆሴ ዞሪላ ስታዲየም በማቅናት ከሪያል ቫላዶሊድ ጋር ከምሽቱ 5 ሰአት ከ30 ጨዋታውን ያደርጋል።
የሊጉ መሪ ባርሴሎና ከነገ በስቲያ በካምፕ ኑ ስታዲየም ከ10 ሰአት የከተማ ተቀናቃኙን ኢስፓኞል ያስተናግዳል።
በሌላ በኩል በዓለም ዋንጫው ተቋርጦ የነበረው የፈረንሳይ ሊግ 1 ትናንት በ16ኛ ሳምንት መርሐግብር ተመልሷል።
በፓርክ ደ ፕሪንስ ፓሪሰን ጀርሜን በወራጅ ቀጠና የሚገኘውን ስትራስቡርግን 2 ለ 1 አሸንፏል።
ለፒኤስጂ ማርኪኒዮስ በጨዋታ እና ፈረንሳዊው ኮከብ ኪሊያን ምባፔ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥረዋል።
ለስትራስቡርግ ማርኪኒዮስ በራሱ ግብ ላይ አሳርፏል።
የጨዋታው ዋና ዳኛ ክሌመንት ቱርፒን ብራዚላዊው ኮከብ ኔይማርን በ62ኛው ደቂቃ በሁለተኛ ቢጫ በቀይ ካርድ ከሜዳ አሰናብተውታል።
ውጤቱን ተከትሎ ፒኤስጂ ነጥቡን ወደ 44 ከፍ በማድረግ መሪነቱን አጠናክሯል።
በሌሎች ጨዋታዎች ሊዮን ብረስትን 4 ለ 2 እንዲሁም ሞናኮ ኦግዜርን 3 ለ 2 አሸንፈዋል።
የፈረንሳይ ሊግ 1 የ16ኛ ሳምንት መርሐግብር ዛሬም ቀጥሎ ሲውል ማርሴይ ከቱሉዝ እንዲሁም ሎሪዮ ከሞንፔሊዬ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ።
በተጨማሪም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ማምሻውን በኢላንድ ሮድ ስታዲየም በተደረገው የ16ኛ ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታ ማንችስተር ሲቲ ሊድስ ዩናይትድን 3 ለ 1 አሸንፏል።
አርሊንግ ሃላንድ ሁለት ግቦችን እንዲሁም ሮድሪ አንድ ግብ ከመረብ ላይ አሳርፏል።
ሃላንድ በፕሪሚየር ሊጉ ያስቆጠራቸውን ግቦች ወደ 20 ከፍ በማድረግ የከፍተኛ ኮከብ ግብ አስቆጣሪነቱን አጠናክሯል።
ማንችስተር ሲቲ ነጥቡን ወደ 35 ከፍ በማድረግ ወደነበረበት ሁለተኛ ደረጃ ተመልሷል።
የፕሪሚየር ሊጉ 17ኛ ሳምንት መርሐግብር ከነገ ጀምሮ በሚካሄዱ ጨዋታዎች ይጀመራል።