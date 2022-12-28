የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ከ106 ሺህ ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ ድጋፍና 1 ሺህ 400 ሜትሪክ ቶን መድሀኒት ለትግራይ ክልል ቀርቧል

አዲስ አበባ /ኢዜአ/ ታህሳስ 19/2015 የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ከ106 ሺህ ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ ድጋፍና 1 ሺህ 400 ሜትሪክ ቶን መድሀኒት ለትግራይ ክልል መቅረቡን የሰላም ሚኒስትርና የሰሜን ኢትዮጵያ ሰብዓዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዷለም ገለጹ፡፡
መንግስትና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከደረሱባቸው የሰላም ስምምነቱ አንጓዎች መካከል አስቸኳይ ሰብዓዊ ድጋፍ ያለገደብ ማቅረብ አንዱ ነው፡፡
የሰላም ሚኒስትርና በሰሜን ኢትዮጵያ የሰብዓዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዷለም ለኢዜአ እንዳሉት፤ መንግስት የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ሰብዓዊ ድጋፍ ያለ ገደብ እያቀረበ ይገኛል።
በሁሉም ኮሪደሮች በቆቦ፣ ጎንደርና አፋር አብአላ በኩል ለሰብዓዊ ድጋፍ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ፍጆታዎች ያለገደብ እየቀረቡ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ከሰላም ስምምነቱ በኋላ 106 ሺህ 957 ሜትሪክ ቶን የምግብ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል ተጓጉዞ ለዜጎች እንዲዳርስ ተደርጓል፤ አቅርቦቱም በታቀደው ልክ እየተከናወነ ነው ብለዋል፡፡
መንግስት ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር የሰብዓዊ ድጋፍ በማቅረብ የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር ያለውን ቁርጠኝነት በተግባር ማሳየቱን ገልጸዋል፡፡
ከሰብዓዊ የምግብ ድጋፍ በተጨማሪ 1 ሺህ 400 ሜትሪክ ቶን መድሃኒት እንዲሁም 10 ሺህ ሜትሪክ ቶን ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ቀርበዋል ነው ያሉት።
መንግስት በጦርነት በተጎዱ አካባቢዎች የሰብዓዊ ድጋፍ ከማቅረብ ባለፈ፣ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በማስጀመርና በመልሶ ግንባታ ስራ ተጨባጭ ውጤት አስመዝግቧልም ብለዋል፡፡
በትግራይ ክልል ጉዳት የደረሰባቸው ተቋማትን መልሶ በመገንባት የተቋረጡ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ እያደረገ መሆኑንም እንዲሁ።
የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮም፣ የባንክና የመንገድ መሰረተ ልማቶችና የጤና ተቋማት አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ተናግረዋል፡፡
የኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኙ ከነበሩ 55 ከተሞች 43ቱ ዳግም ኤሌክትሪክ ማግኘታቸውንና ቀሪዎቹም በቅርብ ይጀምራሉ ብለዋል፡፡
ከአዲስ አበባ መቀሌ መደበኛ የአየር ትራንስፖርት መጀመሩን ጠቅሰው የሽሬ አውሮፕላን ጣቢያ የጥገና ስራዎች ተጠናቀው በቅርቡ መደበኛ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም ተናግረዋል።
በትግራይ ክልል መቀሌን ጨምሮ በሁሉም አካባቢዎች የቴሌኮም አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል፡፡
የፕሪቶሪያውን የሠላም ስምምነት ተከትሎ መንግስት የቴሌኮም፣ መብራት፣ የባንክ፣ የአየር ትራንስፖርትና ሌሎችም አገልግሎቶች በማስጀመር የተጠናከረ የሰብዓዊ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።