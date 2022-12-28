ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚከናወኑ ተግባራትን በማገዝ ረገድ የበኩላችንን ሚና ለመወጣት ዝግጁ ነን

ታህሳስ 19/2015(ኢዜአ) ብሔራዊ መግባባትና ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚከናወኑ ተግባራትን በጥናትና ምርምር በማገዝ ረገድ የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን ገለጹ።
ቀደም ሲል “የአገረ-መንግስት ግንባታና የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሃሳብ የዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንቶች፣ የምርምር ተቋማት ኃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር መካሄዱ ይታወሳል።
በዛሬው እለትም የዚሁ መርሃ-ግብር አካል የሆነና የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን የተሳተፉበት የውይይት መድረክ ተካሂዷል፡፡
የውይይት ዋነኛ አላማ እንደ አገር ያሉ አቅሞችን አስተባብሮ ለመጠቀም ምሁራን በጥናትና ምርምርና መፍትሄ አመላካች ሃሳቦችን እንዲያቀርቡ ማድረግ መሆኑም ነው በመድረኩ የተገለጸው፡፡
በውይይቱ የተሳተፉ ምሁራን የአገር ግንባታ ሂደት ለተወሰኑ አካላት ብቻ የሚተው ኃላፊነት አለመሆኑን ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም ምሁራን ትውልድ ከመቅረጽ ባሻገር ብሔራዊ መግባባትና አገራዊ አንድነትን የሚያጎለብቱ ጥናታዊ መፍትሄዎችን ማመላከት እንደሚጠበቅባቸው ነው የጠቆሙት፡፡
በተጨማሪም ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚከናወኑ ስራዎችን በምርምርና ምሁራዊ ሃሳብ በማፍለቅ ማገዝ ይገባል ነው ያሉት፡፡
ለዚህ ደግሞ ችግሮች ላይ ብቻ ሳይሆን መፍትሄዎች ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን ሲሉም ነው ምሁራኑ የተናገሩት፡፡
በአገረ መንግስት ግንባታ ጉዞ ውስጥ ኢትዮጵያዊያን በአብሮነታቸው ላይ የተደቀኑ አደጋዎችን በጋራ በመመከት አንድነትን አጽንተው መቆየታቸውንም ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም ይህን በማስጠበቅ ረገድ ሁሉም የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባ ነው የጠቆሙት፡፡
በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በበኩላቸው የአገር ግንባታ ሥራዎች ውጤታማ መሆን የሚችሉት ሁሉም የበኩሉን ተሳትፎ ሲያደርግ ነው ብለዋል።
በመሆኑም ምሁራን በትውልድና አገር ግንባታ ሂደት ላይ ያላቸውን ሚና በሚጠበቅባቸው ልክ ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት፡፡
በተጨማሪም የተቋማት ግንባታ፣ ዘላቂ ሰላም እንዲሁም የብሔራዊ መግባባት ተግባራትን በጥናትና ምርምር ሊያግዙ እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡
በውይይቱ የተነሱ ሃሳቦች ለቀጣይ ፖለሲ ግብዓትነት እንደሚያገለግልም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
ምሁራን በአገረ መንግስት ግንባታ ያጋጠሙ ችግሮችን በምርምር በመለየት መፍትሄ የማመላከት ኃላፊነት እንዳለባቸውም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
“የአገረ-መንግስት ግንባታና የምሁራን ሚና” በሚል እየተካሄደ የሚገኘው ውይይት ቀጣይነት እንዳለውም ነው የተገለጸው፡፡