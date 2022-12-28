የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የቤተሰብ ብልጽግናን ማረጋገጥ የሚያስችል ነው – የሲዳማ ክልል ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደ

ሐዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 19/2015 የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የቤተሰብ ብልጽግናን በማረጋገጥ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያሳድግ መሆኑን የሲዳማ ክልል ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደ ገለፁ።
“የተመጣጠነ ምግብ እመገባለሁ፤ ሁሉንም ከደጄ አመርታለሁ” በሚል መሪ ቃል የሲዳማ ክልል ሴቶች ሊግ የሌማት ትሩፋት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በሃዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በመርሀ ግብሩ ማስጀመሪያ ላይ የተገኙት ዋና አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደ እንደገለፁት የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ሴቶችን የበለጠ ተጠቃሚ ያደርጋል።
በተለይም እንደ ክልል የቤተሰብ ብልፅግናን ለማረጋገጥ የተጀመረውን ስራ በማገዝ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያሳድግ ፕሮግራም ነው ብለዋል።
መርሃ ግብሩ የአመጋገብ ስርዓትን በማስተካከል ጤናማ ትውልድ ለመፍጠር የሚያግዝ በመሆኑ ሊተገበር እንደሚገባ ገልፀዋል።
በሀዋሳ ከተማ ለሌማት ትሩፋት መርሃ ግብሩ ማሳያ የሚሆኑ ስራዎች መኖራቸውን የገለጹት አፈ ጉባኤዋ ተሞክሮዎችን በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ለማስፋት የአደረጃጀቶች ድርሻ ከፍተኛ ነው ብለዋል።
በየደረጃው ያሉ የሊግ አመራሮችም ፕሮግራሙን ውጤታማ በማድረግ የሴቶችን ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጡ ጠይቀዋል።
በብልፅግና ፓርቲ የክልሉ ሴቶች ሊግ ፅህፈት ቤት ሀላፊ ወይዘሮ ዘውዲቱ ዘለቀ በበኩላቸው መርሃ ግብሩ በጓሮ አትክልት፣ ከብትና አሳ እርባታ ተሰማርተው ውጤታማ የሆኑ ሴቶችን ተሞክሮ በማሳየት የሌማት ትሩፋቱን ለማስጀመር የተዘጋጀ መሰናዶ መሆኑን ገልፀዋል።
በመርሀ ግብሩ ከ240 በላይ በየደረጃው ያሉ የሴት አደረጃጀት መሪዎች መሳተፋቸውን ጠቅሰው ሴቶች ከጠባብ ግቢያቸው ጀምሮ በጓሮአቸው የሌማት ትሩፋቱን ፕሮግራም ማጠናከር በሚያስችሉ ስራዎች እንዲሳተፉ እገዛ ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
”የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተጀመረው ስራ ውጤት እያመጣ ነው” ያሉት ሀላፊዋ በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብሩ ከ176 ሺህ በላይ ሴቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ ወደተግባር መገባቱን ነው ያብራሩት።
በከተማው ዳቶ ቀበሌ በከብት እርባታ የተሰማሩት ወይዘሮ ብዙነሽ ቦርሳሞ ለልጃቸው ንፁህ ወተት ለማግኘት በአንዲት ላም የጀመሩት ከብት እርባታ 20 ሚሊየን ብር ካፒታል እንዲያንቀሳቅሱ ምክንያት ሆኗል።
ትኩስ ወተት ለከተማው ህዝብ በማድረስ የገበያ ትስስር መፍጠራቸውን ገልፀው ከ35 ለሚበልጡ ዜጎችም የስራ እድል መፍጠራቸውን ገልፀዋል።
የእስካሁኑ ጉዟቸው በብዙ ውጣ ውረዶች የተሞላ መሆኑን ጠቅሰው ወደ ስኬት ለመድረስ መልፋት እንደሚጠይቅ ተናግረዋል።
በመርሃ ግብሩ ማስጀመሪያ ላይ አፌ ጉባኤ ወይዜሮ ፋንታዬ ከበደን ጨምሮ የሴቶች ሊግ አደረጃጀት አመራሮችና ሌሎች ነዋሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል ።