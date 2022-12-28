ከኢትዮጵያ ባለፈ ለአፍሪካዊያን ወንድማማችነት መጠናከር ሊጉ ይሰራል-የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ

ታኅሳስ 19/2015(ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ከኢትዮጵያ ባለፈ ለአፍሪካዊያን ወንድማማችነት መጠናከር እንደሚሰራ ገለጸ።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ 1ኛ መደበኛ ጉባዔ ከታኅሣሥ 21 ቀን ጀምሮ ለአምስት ተከታታይ ቀናት በአዳማ ይካሄዳል።
ጉባዔውን በማስመልከት የሊጉ ፕሬዝዳንት አስፋው ተክሌ በሰጠው መግለጫ፤ ከመደበኛ ጉባዔው ቀደም ብሎ የሊጉ አባላት ከወረዳ ጀምሮ ባለው መዋቅር ሰፊ ውይይት ማድረጋቸውን አስታውሷል።
በአዲስ አበባ ተቀማጭነታቸውን ካደረጉ 15 የአፍሪካ አገራት ኤምባሲዎች ጋር አብሮነትን የሚያጠናክሩ ሥራዎች መከናወናቸውን በመጥቀስ አፍሪካዊ ወንድማማችነትና የባህል ትስስሮች የሚጠናከሩበት እንዲሁም ታሪኮችን የሚያስተዋውቁ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት መካሄዳቸውን አብራርቷል።
ከሁሉም የምስራቅ አፍሪካ አገራት ጋር የችግኝ ተከላ መርሐግብር በማከናወን የኢትዮጵያን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር የማስተዋወቅ ሥራ መሰራቱንና ከ54 የአፍሪካ አገራት ከተውጣጡ ወጣቶች ጋር በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ምክክር ተደርጓል ብሏል።
በቀጣይ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አፍሪካዊ ወንድማማችነትን በማጠናከር ረገድ የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያለው።
የሊጉ 1ኛ መደበኛ ጉባዔም ባለፉት ዓመታት የተሰሩ ሥራዎችን መገምገምና የተገኙ ስኬቶችን በማስቀጠል ላይ ያተኩራል ያለው አስፋው ተክሌ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ መተዳደሪያ ደንብ ማፅደቅ እንዲሁም የሊጉን ማዕከላዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ፕሬዝዳንት መምረጥ ከጉባዔው አጀንዳዎች መካከል ይጠቀሳሉ።
የሊጉ ምክትል ፕሬዝዳንት አክሊሉ ታደሰ፤ በቅድመ ጉባዔው የአፍሪካ ወጣቶች ጉባዔ፣ የባህል ትስስር እና የችግኝ ተከላ መርሃ-ግብር በምስራቅ አፍሪካ በማካሄድ ሦስት ትላልቅ አፍሪካዊ ጉዳዮች መከናወናቸውን ገልጿል።
ሊጉ በርካታ ስኬቶችን እና ብዙ ፈተናዎችን አልፎ ዛሬ ላይ መድረሱን ጠቅሶ በጉባዔው ከእነዚህ ስኬቶች እና ፈተናዎች ትምህርት በመውሰድ ለቀጣይ የድርሻውን ሚና መወጣት የሚያስችሉ ተግባራት ላይ ያተኩራል ብሏል።
“ለኢትዮጵያና አፍሪካዊ ብልጽግና የሚተጋ ወጣት” በሚል መሪ ሃሳብ በሚካሄደው የሊጉ 1ኛ መደበኛ ጉባዔ በሁሉም ዘርፍ ውጤታማ ወጣቶችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉ ይሆናል።
በጉባዔው 1 ሺህ 200 የድምፅ ተሳታፊዎች፣ 200 ያለ ድምፅ ተሳታፊዎች ይኖራሉም ተብሏል።