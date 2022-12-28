የምዕራብ ጉጂ ዞን ነዋሪዎች የህግ የበላይነት እንዲከበር ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን አካባቢያቸውን ከሽብርተኛው ሸኔ እንደሚጠብቁ ገለጹ

ነገሌ( ኢዜአ )ታህሳስ 19/2015 የምዕራብ ጉጂ ዞን ነዋሪዎች የህግ የበላይነት እንዲከበር ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን አከባቢያቸውን ከሽብርተኛው ሸኔ እንደሚጠብቁ ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ከጸጥታ አካላት፣ ከክልል፣ ከዞንና ከወረዳ አመራሮች ጋር በአካባቢያቸው ወቅታዊ የሰላም ጉዳይ ዙሪያ ትላንት በዞኑ ቶሬ በመከሩበት ወቅት በዞኑ የሕግ የበላይነት እንዲከበር ከጸጥታ አካላት ጋር ተባብረው እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች ሽብርተኛው ሸኔ ንጹሀንን ከመግደል አልፎ ወደ ለየለት ዘረፋ መግባቱን ገልጸው በሽብር ቡድኑ ጥቃት የዞኑ ነዋሪዎች ህይወታቸውን፣ አካላቸውንና ንብረታቸውን እያጡ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሽብር ቡድኑን የተቀላቀሉ ወደ ሰላም እንዲመለሱ ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን አስታውሰው አሁንም ከሽብር ቡድኑ ጋር የተሰለፉ ወጣቶች ወደ መደበኛ ሕይወታቸው እንዲመለሱ ጥሪ አቀርበዋል።
ከዚህ በኋላም ሰላምና የህግ የበላይነትን የማስከበር ጉዳይ ለመንግስት የጸጥታ ህይል ብቻ የሚተው እንዳልሆነ ጠቁመው ከመንግስት ጸጥታ ሀይል ጎን ሆነው ቡድኑን እንደሚታገሉ አረጋግጠዋል።
”በኦሮሞ ህዝብ ስም ወጣቱን ማታለል ጊዜ ያለፈበት ነው” ያሉት የውይይት ተሳታፊዎች ጥያቄ እንኳ ቢኖር መፈታት የሚችለው በመገዳደል ሳይሆን በውይይትና በምክክር ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
በዞኑ በህግ ማስከበር ስራ ለተሰማራው የጸጥታ ሀይል ስንቅና ትጥቅ ከማቀበል አልፎ አካባቢያቸውን በመጠበቅ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልል መንግስት ተጣሪ አቶ ጌቱ ወዬሳ በበኩላቸው ”የሕዝቡ ሰላም በእጁ ነው ያለው” በመሆኑም የሽብርተኛው ሸኔ መደበቂያ መሆን የለበትም ብለዋል፡፡
የክልሉ መንግስት እራሱን እየፈተሸና እየገመገመ ሽብርተኛው ሸኔ ጠፍቶ የህግ የበላይነትን እንዲከበር ሌት ተቀን እየሰራ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ መንግስት አበገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ህዝቡና የጸጥታ ሀይሉም ጭምር ሁላችንም የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል፡፡
በውይይቱ ላይ የተገኙት መከላከያ ሰራዊት ተወካይ ኮለኔል ታደሰ ጉተማ፤ የጸጥታ ሀይላችን ከዞኑ ህዝብ ጋር በመተባበር በቡድኑ ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ የህግ የበላይነት እስኪረጋገጥ ወደፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል፡፡
ሰራዊቱ እጃቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ የሆኑ የቡድኑን አባላት ይቀበላል፤ ፈቃደኛ ያልሆኑት ላይ እርምጃ በመውሰድ ላይ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
በፌዴራል ፓሊስ የምዕራብ ጉጂ ዞን ኮማንድ ፓስት አዛዥ ኮማንደር ጎሹ በበኩላቸው በዞኑ በህዝብና በጸጥታ ሀይሉ ትብብር በተሰራ ስራ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን ገልጸዋል፡፡
በዞኑ አሁን እየታየ ያለው ሰላም እንዳይቀለበስ የተደበቁ የቡድኑን አባላት ማጋለጥና ለጸጥታ ሀይሉ አሳልፎ መስጠት የህዝብ ድርሻ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
በውይይቱ ላይ የሁሉም የጸጥታ ሀይሎች የክልል፣ የዞንና የወረዳ አመራሮች፣ የአባገዳ ተወካዮች፣ የሀይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የህብረተስብ ክፍሎች ተሳትፈዋል፡፡