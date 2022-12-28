ሃገርን በዓለም አደባባይ ማገልገል ትልቅ እድል ነው—ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 19/2015 ሃገርን በዓለም አደባባይ ማገልገል ትልቅ እድል መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ።
አቶ ደመቀ በዓለም አቀፍ መድረኮች ሃገራቸውን ለሚያገለግሉ አምባሳደሮች ምስጋና አቅርበዋል።
በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልዕክት እንደገለጹት ሃገርን ማገልገል ትልቅ እድል ሲሆን ይኽ አገልግሎት በዓለም አደባባይ ሲሆን ደግሞ በዕድሉ ላይ እጥፍ ድርብ ኃላፊነት ይጨምርበታል”ብለዋል።
“ኢትዮጵያ ሀገራቸው ይህን ታሪካዊ ዕድል እና ኃላፊነት ሰጥታቸው በአጥጋቢ ሁኔታ ተወጥተው ለተመለሱ አምባሳደሮቻችንን እውቅና ሰጥተናል”ብለዋል።
እነዚህ አምባሳደሮቻችን በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት በሀገራችን ላይ የተደረገውን ከፍተኛ ጫና በመመከት ታሪካዊ ገድል ፈፅመዋል ሲሉም ገልጸዋል።
በባለብዙ ወገን እና ባለሁለት ወገን መድረኮች የኢትዮጵያን ጉዳይ ለማሳካት በፅኑ መስራታቸውን ገልጸው ለዚህም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
“በስራ ላይ ያሉ፣ ተተኪ እና ወጣት ዲፕሎማቶቻችንም የነዚህን አኩሪ ኢትዮጵያዊያን አምባሳደሮች ፈለግ ተከትለው የሀገራቸውን ጥቅም የሚያስጠብቅ ስራ እንደሚሰሩ እምነቴ ከፍ ያለ ነው”ብለዋል።