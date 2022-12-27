በቆላማ አካባቢዎች የማህበረሰቡን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የተጠናከረ ድጋፍ እየተደረገ ነው

ጋምቤላ (ኢዜአ) ታህሳስ 18 ቀን 2015 በቆላማ አካባቢዎች ያለውን የግብርና ልማት በማዘመን የማህበረሰቡን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ አስታወቁ።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በጋምቤላ ክልል ያለውን የግብርና ልማት ለማጠናከር የሚያግዙ 36 የእርሻ ትራክተሮችና 150 የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን ድጋፍ አድርጓል።
ድጋፉን ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተገኝተው ያስረከቡት ኢንጂነር አይሻ ባደረጉት ንግግር፤ ጋምቤላን ጨምሮ ሰፊ የመሬትና የውሃ ሀብት ያላቸውን አካባቢዎች ወደ ልማት በማስገባት የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በተለይም በጋምቤላ ክልል ያለውን ሰፊ የእርሻ መሬት በመካናይዝድ የግብርና ልማት በመደገፍ ወጣቱ በልማቱ ተስቦ ወደ ዘርፉ እንዲገባም ድጋፍ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
በክልሉ ያለው ሰፊ የመሬትና የውሃ ሀብት አቀናጅቶ ማልማት ከተቻለ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጨባጭ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ገልጸዋል።
የጋምቤላ ክልል ያለውን የተፈጥሮ ሀብት አልምቶ የራሱን የምግብ ዋስትና ብቻ ሳይሆን ለተጎራባች አካባቢዎች ጭምር አምራች እስኪሆን ድረስ ሚኒስቴሩ የጀመረውን ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በዕለቱ ድጋፍ የተደረጉት የግብርና ቴክኖሎጂዎች በክልሉ እየተካሄዱ ያሉትን የግብርና ልማት ስራዎች ለማጠናከር ዓላማ የደረገ መሆኑን ሚኒስትሯ አብራርተዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው፤ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር በክልሉ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ለማጠናከር እያደረገ ላለው እገዛ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በተለይም ዛሬ የተደረገው 36 የእርሻ ትራክተሮችና 150 የውሃ መሳቢያ ፓምፖች ክልሉ ከድህነት ለመውጣት እንደሚያግዘው ተናግረዋል።
የተለገሱት የግብርና ቴክኖሎጂዎች በክልሉ ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ለተያዘው ግብ መሳካት የጎላ ፋይዳ አላቸው ያሉት ደግሞ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ አጃክ ኡቻላ ናቸው ።
በተጨማሪም አርሶና ከፊል አርብቶ አደሮቹ በተደጋጋሚ ለሚያነሳቸው የእርሻ ትራክተርና የውሃ መሳቢያ ፓምፕ ጥያቄዎችን ምላሽ የሚሰጥ ነው ብለዋል።
በዕለቱ የተለገሱት ትራክተሮችና የውሃ መሳቢያ ፓምፖች ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው መሆኑን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።