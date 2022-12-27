የገና እና የጥምቀት በዓላት በሰላም እንዲከበሩ በቂ ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ ገለጸ

አዲስ አበባ ኢዜአ ታህሳስ 18/2015፦ የገና እና የጥምቀት በዓላት በሰላም እንዲከበሩ በቂ ዝግጅት ማድረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጉለሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ የሰላም ሰራዊት አባላት የእውቅና እና ምስጋና መርሃ ግብር አካሂዷል።
የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው፤ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት የገና እና የጥምቀት በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ፖሊስ በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል።
የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ህብረተሰቡና የሰላም ሰራዊት አባላት ሚና የጎላ መሆኑን ጠቅሰው ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
ፖሊስ፣ ከህብረተሰቡና ከሰላም ሰራዊት አባላት ጋር በመተባበር ሕገ-ወጥ የጦር መሳሪያዎችን ከነ ግለሰቦቹ በመያዝ የከተማዋን ሳለም እያስጠበቁ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ለገና እና የጥምቀት በዓላት ሰላማዊ ክንውን ፖሊስ ከህብረተሰቡና የሰላም ሰራዊት አባላት ጋር በቂ ዝግጅት ማደረጉን ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ ሊዲያ ግርማ፤ ኢትዮጵያ ግጭት ውስጥ በነበረችበት ወቅት የመዲናዋ የሰላም ሰራዊት አባላት ሰላም በማስከበር የጎላ ሚና እንደነበራቸው አንስተዋል፡፡
በቀጣይም የከተማዋን ሰላም ለማናጋት የሚፈልጉ አካላትን በንቃት በመጠበቅ የገና እና የጥምቀት በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ ከፖሊስ ጋር በቅንጅት መስራታቸውን እንዲቀጥሉ አሳስበዋል።