የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር በተከናወኑ ሥራዎች በደቡብ ክልል የቱሪስት ፍሰት እየጨመረ መጥቷል

ዲላ (ኢዜአ) ታህሳስ 18/2015 የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር በተከናወኑ ሥራዎች በተገኘው ውጤት በደቡብ ክልል የቱሪስት ፍሰት እየጨመረ መምጣቱን የክልሉ ባህል ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማስፋት በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ቢሮው አመልክቷል።
የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ አብቶ አኑቶ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ የቱሪዝም ልማት እና ሰላም የላቀ ቁርኝት አላቸው።
ሀገራዊ የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር በተከናወኑ ሥራዎች የተገኘውን አበረታች ውጤት ተከትሎም በክልሉ የቱሪስት ፍሰት እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል።
በተለይ የውጭ ቱሪስቶች በክልሉ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ቅርሶችን የመጎብኝት ፍላጎታቸው በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ መምጣቱን ነው ያመለከቱት።
እየጨመረ ያለውን የቱሪስት ፍሰት በአግባቡ ለማስተናገድ እንዲቻልም ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር በቂ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም አቶ አብቶ ተናግረዋል።
“በእዚህም የአገልግሎት ሰጭ ተቋማትና የአስጎብኚ ድርጅቶችን አቅም ከመገንባት በተጨማሪ ከቱሪስት መዳረሻዎች ጋር ተቀናጅተው እንዲሰሩ ወጥ የመረጃ ልውውጥ ስርአት ተዘርግቷል” ብለዋል።
ቱሪስቶች በክልሉ ያላቸውን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም አገልግሎት ሰጭ ተቋማት የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ሃላፊው ተናግረዋል።
ክልሉ ከተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶች ባለፈ ለቱሪዝም መስብ የሚሆኑ የብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ እሴቶች ባለቤት መሆኑንም ጠቅሰዋል።
“የቱሪስት መዳረሻዎችን ከማስተዋወቅና ለጎብኚዎች ምቹ ከማድረግ ጎን ለጎን የህዝብ ለህዝብ ግኑኙነትን በማጠናከር የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማሳደግ እየተሰራ ነው” ሲሉም አክለዋል።
በክልሉ የተለያዩ በህላዊ ፌስቲቫሎችና በዓላት የህዝብ ለህዝብ ግንኙንትን ለማጠናከር መዋላቸው ከቱሪዝም ባለፈ ለሰላም ግንባታ አስተዋጾ እያበረከቱ መሆኑንም አስረድተዋል።
ባህላዊ እሴቶችና ቅርሶችን በማስተዋወቅና ለቱሪስቱ አስፈላጊውን አገልግሎት በማቅረብ ከዘርፉ የሚገኝውን ገቢ ማሳደግ ይግባል ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን የህዝብ ግኑኝነት ሃላፊ አቶ ፋንታ በየነ ናቸው።
በተለይ በአሁኑ ወቅት ለቱሪስቱ የሰላም ጥያቄ ሀገራዊ ምላሽ መሰጠቱን ተከትሎ የተነቃቃውን የቱሪዝም ዘርፍ በአግባቡ ለመጠቀም መዳረሻዎችን ማልማት እና የአገልግሎት ሰጭ ተቋማትን አቅም መገንባት እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
በየአካባቢው ያሉ የማይዳሰሱ ቅርሶች ለሰላም ግንባታ ወሳኝ ከመሆናቸው ባለፈ ሳቢና ተፈላጊ የቱሪዝም ሃብቶች መሆናቸውንም አቶ ፋንታ ጠቁመዋል።
የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ባለቤት በሆነው ደቡብ ክልል የካበተ የቱሪዝም አቅም መኖሩን ጠቁመው፣ ሀብቱ ተጠብቆና ተንከባክቦ ለትውልድ ማስተላለፍ አንደሚገባ አመልክተዋል።
በመንግስትና በህወሓት መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት መንግስት በጦርነቱ ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶችን ከማስጀመር ጀምሮ የሰብኣዊ ድጋፎችንና የመልሶ ግንባታ ሥራዎችን በማከናወን ላይ ነው።
በትናትናው እለትም የፌደራል መንግስት ልዑክ ወደ መቀሌ በማምራት ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮችና ከነዋሪዎች ጋር በመወያየት መንግስት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል።