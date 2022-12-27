በኢኮኖሚው ዘርፍ የተደረገው ሪፎርም የፋይናንስ ስርዓቱን ማነቆዎች ለመፍታት የላቀ ሚና አለው

ሐዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 18 ቀን 2015 በኢኮኖሚው ዘርፍ የተደረገው ሪፎርም የፋይናንስ ስርዓቱን ማነቆዎች ለመፍታት የላቀ ሚና መጫወቱን የኦሞ ባንክ ዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ጥላሁን ከበደ ገለጹ።
የኦሞ ባንክ አክሲዮን ማህበር ባለአክሲዮኖች 11ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በሐዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
የባንኩ ዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ጥላሁን ከበደ በዚህ ጊዜ እንደገለጹት፤ አገሪቱ ያለችበት የለውጥ ምእራፍ በተለያዩ ዘርፎች ማሻሻያዎች የተደረጉበት ነው።
በኢኮኖሚው ዘርፍ የተደረገው ሪፎርም የፋይናንስ ስርዓቱን ማነቆዎች በመፍታት ረገድ ከፍተኛ ሚና መጫወቱን ተናግረዋል።
ላለፉት 25 ዓመታት በገንዘብ ብድርና ቁጠባ አገልግሎት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ሲያደርግ የቆየው ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ወደ ባንክነት መሸጋገር የሃገር በቀሉ ኢኮኖሚ ሪፎርም ያመጣው ውጤት መሆኑን ገልጸዋል።
ሪፎርሙ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት አቅማቸውን አጎልብተው ወደ ባንክነት እንዲያድጉ ምቹ እድል መፍጠሩን ገልጸው፤ ኦሞ ባንክ ከዚህ ቀደም ያካበተውን ልምድ በመጠቀም ለውጤታማነት ይሰራል ብለዋል።
ለፋይናንስ ተቋማት ማነቆ የሆኑ ህጎችን በማሻሻል ዘርፉን ለማዘመን የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና በእጥረት የተለዩ ጉዳዮችን የማሻሻል ስራ በትኩረት እንደሚከናውን ገልጸዋል።
ባንኩ አገራዊ ባንክ ሆኖ በተወዳዳሪነት እንዲቀጥል ይደረጋል ብለዋል።
አዳዲስ መመሪያዎችን በማውጣት ባንኩን ማዘመን የሚያስችሉ ተግባራትን መከናወናቸውን የጠቀሱት አቶ ጥላሁን፤ የደንበኞችን ቁጥር በማሳደግ፣ በቁጠባ፣ ብድር ስርጭትና አመላለስ ላይ ባንኩ ከዕቅድ በላይ በመስራት ውጤታማ መሆኑን ተናግረዋል።
የደንበኞች አያያዝና አገልግሎት አሰጣጥና ካፒታል መጠኑን ማሳደግ፣ የአክስዮን ሽያጭና አሰራሩን በማዘመን ባንኩን ተወዳዳሪ ማድረግ የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫዎች እንደሆኑ ጠቁመዋል።
የኦሞ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አለማየሁ ሃይለጊዮርጊስ በበኩላቸው የተቋሙ ወደ ባንክነት ማደግ በባለአክስዮኑና ተጠቃሚው ህብረተሰብ ዘንድ መነቃቃት መፍጠሩን አስታውሰው፤ የባንኩ የትርፍ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል።
ባንኩ የሁሉም መሆኑን ማረጋገጥ የሚያስችል የ2 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር አክስዮን ሽያጭ በማቅረብ በርካቶችን ባለቤት ለማድረግ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
ተቋሙ ባለፉት 25 ዓመታት በሰራው ስራ ከ7 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ማፍራቱን ጠቅሰው፤ በአገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን በአዳዲስ ቴክኖሎጂ በመደገፍ የካበተ ልምዱን መጠቀም የሚያስችል አቅም መፍጠሩን ተናግረዋል።