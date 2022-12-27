በሶማሌ ክልል በትምህርት ዘመኑ ከ56ሺህ በላይ ጎልማሶች መደበኛ ያልሆነ ትምህርት እየተከታተሉ ነው

ጂግጂጋ፣ ታህሳስ 18 ቀን 2015 (ኢዜአ) በሶማሌ ክልል በተያዘው የትምህርት ዘመን ከ56ሺህ በላይ ጎልማሶች መደበኛ ያልሆነ ትምህርት እየተከታተሉ መሆናቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገለጸ።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ዳይሬክተር አቶ ዩሱፍ አረብ እንደገለጹት፤ በክልሉ 93 ወረዳዎች ውስጥ ባሉ ከ990 በላይ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ለጎልማሶች መደበኛ ያልሆነ ትምህርት በመሰጠት ላይ ነው።
ለጎልማሶቹ እየተሰጠ ያለው ትምህርት በሶማሊኛ ቋንቋ መፃፍና ማንበብ፣ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶችን እና ከእለት ተእለት የኑሮ እንቅስቃሴ ጋር የተዛመዱ ጉዳዮች እንደሆኑ አብራርተዋል።
የእርሻ ስራ እና የእንስሳት ልማት ውጤታማነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ጉዳዮችን ለመረዳት እና ለመተግበር የሚያስችል የትምህርታዊ ጉዳዮችም መካተታቸውን ገልጸዋል።
ጎልማሶቹ የህግ በላይነት፣ የዴሞክራሲ ስርዓት ለሀገር ግንባታ ያለው ጠቀሜታ እና ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ጉዳት በተመለከተ ጎልማሶች መሰረታዊ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያስችል ትምህርት እየተሰጠ እንደሆነም ጠቁመዋል።
“ለጎልማሶቹ እየተሰጠ ያለው ትምህርት መሃይምነትን ለማጥፋት እንደሀገር የተያዘው እቅድ አካል ነው” በማለት ነው የገለጹት አቶ ዩሱፍ።
በተማጨማሪም ከሰባት ሺህ በላይ የሆኑ በተለያየ ምክንያት መደበኛ ትምህር ያላገኙ ከ10 እስከ 14 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ታዳጊዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የተፋጠነ ትምህርት መርሃ ግብር በ16 ወረዳዎች ተግባራዊ መሆን መጀመሩንም አስታውቀዋል።
ለመርሃ ግብሩ ስኬታማነት የመምህራን ስልጠናና የቁሳቁስ አቅርቦት ከትምህርት ሚኒስቴር ድጋፍ ማገኘቱን ተናግረዋል።
በደገህቡር ከተማ አስተዳደር ሙሚን የአንደኛና መለስተኛ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ከሚገኙ ጎልማሶች መካከል ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት፤ ፊደልና ቁጥር መለየት የሚያስችል ትምህርት ማግኘታቸውን ጠቅሰዋል።
የሚሰጠው መደበኛ ያልሆነ የጎልማሶች ትምህርት በተሰማሩበት እንቅስቃሴ ሁሉ የሚደግፋቸውን መሰረታዊ ዕውቀት እንደሚያገኙበት ያላቸውን ዕምነት ገልጸዋል።