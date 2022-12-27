በጅማ ዞን በግብርና ልማት ስራ እየተገኘ ያለው ውጤት የሚደነቅ ነው – የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ

ጅማ ፣ (ኢዜአ) ታህሳስ 18/2015 በጅማ ዞን በግብርና ልማት ስራ እየተገኘ ያለው ውጤት የሚደነቅ መሆኑን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ገለጹ።
ዞኑ የሚያለማውን ስንዴ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አልፎ ለዉጭ ገበያ ለማቅረብ አቅዶ መስራቱም የሚበረታታ መሆኑን አቶ ኃይለማሪያም ተናግረዋል።
በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ የተመራ ቡድን በጅማ ዞን በዴዶ ወረዳ በዘር የተሸፈነ የበጋ መስኖ ስንዴ ማሳ ጎብኝቷል።
አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ በዚሁ ወቅት እንዳሉት ”ሀገራችን የምግብ እህል ዋስትናን በማረጋገጥ ከዉጭ ይገባ የነበረን ስንዴ በሀገር ዉስጥ ለመተካት እየሰራች ያለው ስራ አበረታች ነው” ብለዋል፡፡
አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት የምግብ እህል ዋስትናን በሀገር ውስጥ ምርት ለመሸፈንና ወደ ውጭ ለመላክ እየሰራ መሆኑ የግብርናውን ዘርፍ መነቃቃት መፍጠሩን ያመላክታል ብለዋል፡፡
የጅማ ዞንም ለበጋ መስኖ ስንዴ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ አበረታች ነው ያለት አቶ ኃይለማሪያም የዞኑ ተሞክሮ በሌሎች ዞኖችም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዋል፡፡
የጂማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ቲጃኒ ናስር በበኩላቸዉ በዞኑ በሁሉም ወረዳዎች የበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል።
በዚህም ዓመትም 200 ሺህ ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ለመሸፈን ታቅዶ ከ250 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ በስንዴ እየለማ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ዞኑ ለግብርና ስራው በሰጠው ትኩረት ከእቅድ በላይ ማከናወኑን ገልጸው ከ8 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱንም ተናግረዋል።
በጅማ ዞን ባለፉት ሁለት አመታት በተደረገ የበጋ መስኖ የስንዴ ልማት አበረታች ውጤት መገኘቱንና አርሶ አደሮችም በስፋት እየታሳተፉ መሆኑን ገልጸዋል።