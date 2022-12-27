የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ቡድን በመቀሌ ያደረገው ጉብኝትና ገንቢ ውይይት የተደረሰው የሰላም ስምምነት ፍሬያማ መሆኑን ያሳየ ነው

ጅማ (ኢዜአ) ታህሳስ 18/2015 የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ቡድን በመቀሌ ያደረገው ጉብኝትና ገንቢ ውይይት የተደረሰው የሰላም ስምምነት ፍሬያማ ሂደት ያመላከተ መሆኑን የጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ገለጹ፡፡
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት የጅማ ነዋሪዎችም በመቀሌ የተደረገው ጉብኝትና ውይይት “የሰላም ስምምነቱን ፍሬ ያየንበት በመሆኑ ተደስተናል” ብለዋል፡፡
በፌዴራል መንግስትና በህወሃት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ከመገንባት ባለፈ የህዝቡን ጥቅም የሚያስገኙ ውይይቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል።
የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ቡድን በመቀሌ ያደረገው ጉብኝትና ውይይት ደግሞ ይኸንኑ ግንኙነት እንዲሁም መንግስት ለህዝቡ ጥቅም እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ወደ ላቀ ደረጃ ያሳደገ ጉዳይ መሆኑ ተገልጿል።
በዚህ ላይ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህራን እንደገለጹት የፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች በመቀሌ ያደረጉት ጉብኝትና ውይይት የሰላም ስምምነቱ ሂደት ያሳየዉን እድገት ያመላከተ ነው ብለዋል፡፡
የፌዴራል መንግስቱ ልዑካን መቀሌ ሲደርሱ የነበረው አቀባበል እና የተደረጉት ውይይቶች ሲታይ የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነት ለማሳየት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል ነው ያሉት፡፡
በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን መምህር ዶክተር ደመላሽ መንግስቱ እንዳሉት መቀሌ ላይ በሁለቱ አካላት መካከል የነበረው መስተጋብር የሰላም ስምምነቱን ተፈጻሚነት ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያሳድገው የሚችል ለመሆኑም ተስፋ ሰጭ ነው ብለዋል፡፡
ለሰላም ስምምነቱ አፈጻጸምና ሂደቱን በተመለከተ የተነሱት ሀሳቦች ለህዝቡ የመሰረተ ልማት መልሶ ግንባታ እና ስለ ሰብዓዊ ድጋፎች ተደራሽነት ተስፋ ሰጭ ተግባራት እንዲጠበቁም አመላካች ነው ብለዋል፡፡
ይህ ጉብኝትና የተደረገው ውይይት ያለማንም ጣልቃ ገብነት የተካሄደና መሪዎች ለህዝቦች ተጠቃሚነት ያደረጉት በመሆኑም ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባውና ከሁሉም አካላት የሚጠበቅ ሰናይ ሂደት ስለመሆኑ መናገር ይቻላል ብለዋል፡፡
በጅማ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ትምህርት ክፍል ሃላፊዋ ወይዘሮ ሜሮን ካፒቶ በበኩላቸው የተደረገዉ ውይይት የሰላም ስምምነቱን ብዙ እርምጃ ወደ ፊት ያራመደ ተስፋ ሰጪ ሂደት ነው ብለዋል፡፡
በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የሚደረጉ ስምምነቶች አፈጻጸም ላይ እንቅፋት የሚበዛባቸው በመሆኑ በዚህ ሁኔታና ፍጥነት እዚህ ደረጃ ላይ መደረሱ አስደናቂ እና አበረታች ነው ሲሉ ገልጸዋል፡፡
ሰላም ለሁሉም ወገን እጅግ አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ሜሮን፤ በተለይም የጦርነቱ ታጋላጭ እናቶች እና ህጻናት ወገኖች ምን ያህል ጉዳት እንደደረሳባቸው መገመት ይቻላል ብለዋል፡፡
በመሆኑም ይህንን የሰላም እጦት ችግርን ሊፈታ የሚችል ወሳኝ ስምምነት ተደርጎ አፈጻጸሙ እየተፋጠነ ለመሆኑ ፍሬውም በግልጽ እየታዬ መምጣቱን ያሳያል ብለዋል።
የጅማ ከተማ ነዋሪው አቶ ጋሊ መሐመድ የሰላም ልኡካኑ በመቀሌ ተገኝተው ያደረጉት ውይይት የሰላም ስምምነቱ መሰረት ያለውና ተጨባጭ ፍሬ ያየንበት ነው ብለዋል፡፡
በዚህም በእጅጉ ደስተኛ መሆናቸውን የተናገሩት ነዋሪው፤ ቀጣይነት እንዲኖረውና አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን የበለጠ መሰራት አለበት የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል፡፡
ሌላዋ የከተማው ነዋሪ ወይዘሮ ሃይማኖት በላይ የፌዴራል መንግስት የሰላም ልዑካን በመቀሌ ተገኝተው ያደረጉት ጉብኝት “ትልቅ ደስታን ፈጥሮልኛል፤ ምክንያቱም ከጦርነት እልቂት እንጂ የሚገኝ ነገር የለም” ብለዋል።
የተደረገው የሰላም ስምምነት ትክክለኛ ፍሬ ማፍራቱን የተመለከትንበት ውይይት ነው ያሉት ነዋሪዋ፤ ይህም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።