ከጅቡቲ ወደ ሀገር ውስጥ ሲጓጓዝ የነበረ ድፍን ምስር ለግል ጥቅም እያዋሉ የነበሩ ግለሰቦች እጅ ከፈንጅ ተያዙ

አዳማ (ኢዜአ) ታህሳስ 18/2015 ባለቤትነቱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሆነና ከጅቡቲ ወደ ሀገር ውስጥ ሲጓጓዝ የነበረን ድፍን ምስር ለግል ጥቅም ለማዋል የሞከሩ ግለሰቦች እጅ ከፍንጅ መያዙን የአዳማ ከተማ ፖሊስ አስታወቀ።
ግለሰቦቹ ከጅቡቲ ወደ ሀገር ውስጥ ሲያጓጉዝ የነበረን ድፍን ምስር ከጭነቱ ቀንሰው ወደ ሌላ የጭነት መኪና በመገልበጥ ላይ እያሉ ነው እጅ ከፍንጅ መያዙን የከተማዋ ፖሊስ መምሪያ ያስታወቀው።
በመምሪያው የህዝብ ግኑኝነት ባለሙያ ምክትል ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ለኢዜአ እንደገለጹት በአዳማ ደምበላ ክፍለ ከተማ ደጋጋ ቀበሌ ልዩ ስሙ ቀጠና 6 ትናንት ከሌሊቱ 7 ሰዓት ላይ በቅሸባው ላይ እያሉ ነው እጅ ከፍንጅ የተያዙት።
ጭነቱ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3-09577 ኢ.ት በሆነ ተሳቢ መኪና ከጅቡቲ ጉሙሩክ ታሽጎ ወደ አዳማ የገባውንና ንብረትነቱ የዓለም ምገብ ፕሮግራም የሆነውን ድፍን ምስር በድርጅቱ የአዳማ መጋዘን ማራገፍ ሲገባቸው ጭነቱን ሲቀሽቡ ተይዘዋል።
አሽከርካሪው ከሌሎች ግብረ አበሮች ጋር በመሆን ከሚነዳው ተሳቢ ላይ ቀንሶ ወደ ኮድ 3-25719 ኦ.ሮ የጭነት ማመላለሻ ‘አይሱዙ’ ላይ እየጫኑ እያሉ በቅኝት ላይ ባሉ ፖሊሶች እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን ተናግረዋል።
ድርጊቱን ሲፈፅሙ የተገኙት የተሳቢውና የአይሱዙ አሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑንም ጠቁመዋል።
በተመሳሳይ በከተማዋ ቦሌ ክፍለ ከተማ ጎሮ ቀበሌ በግምት ከሁለት የጭነት ማመላለሻ በላይ የሚሆን የአሌክትሪክ ገመድ ሰርቀው በቤታቸው ያከማቹ ሶስት ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ምክትል ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ጨምረው ተናግረዋል።
ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት የሰረቁትን የኤሌክትሪክ ገመዶች ለመሸጥ እያሰናዱ እያለ ከህብረተሰቡ ለፖሊስ በደረሰ ጥቆማ መሆኑን ጠቅሰው የተያዙት ግለሰቦች ፖሊስ ምርመራ እያደረገባቸው መሆኑንም ገልጸዋል።