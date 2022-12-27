በኢትዮጵያና በህንድ መካከል ያለውን ግንኙነት በትምህርትና በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለማጠናከር ይሰራል- አምባሳደር ሽሪ ሮበርት ሸትኪንተንግ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታኅሳስ 18/2015 በኢትዮጵያና በህንድ መካከል ያለውን ግንኙነት በትምህርትና በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለማጠናከር እንደሚሰሩ በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር ሼሪ ሮበርት ሸክቲንግተን ገለጹ ፡፡
የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር ከሆኑት ሽሪ ሮበርት ሸትኪንተንግ ጋር ተወያይተዋል።
የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት በህንድና በኢትዮጵያ መካከል ያለዉ ወዳጅነት ረዥም ጊዜን ያስቆጠረ ነዉ፡፡
ግንኙነቱን በትምህርትና ምርምር፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና በባህል ግንኙነቶች ማጠናከር ይገባል ሲሉ ገልጸው ህንድ በማህበራዊ፣ በፖለቲካዊና በኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ለኢትዮጵያ ለምታደርገዉ ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳድር ሼሪ ሮበርት ሸክቲንግተን በበኩላቸዉ በሁለቱ ሃገራት መካከል የተጀመሩ የኢንቨስትመንት፣ ትምህርትና ሁሉን አቀፍ ግንኙነቶች የበለጠ ለማጠናከር እንደሚሰሩ መናገራቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
ህንድ በሚቀጥለው ወር በምታስተናግደው የደቡብ ሃገራት የአየር ንብርት ለዉጥ ጉባኤ ላይ 140 የዓለም ሃገራት በቨርቹዋል ይሳተፋሉ።
ጉባኤው በአየር ንብረት ለውጥና የአደጋ ተጋላጭነት እንዲሁም መፍትሄዎች ላይ እንደሚያተኩር በመረጃው ተመልክቷል።