የጠንካራ ዲፕሎማሲ ስራ መሠረቱ ጠንካራ ውስጣዊ ሁኔታ ነው–ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን

አዲስ አበባ /ኢዜአ /ታህሳስ 18/2015፦የጠንካራ ዲፕሎማሲ ስራ መሠረቱ ጠንካራ ውስጣዊ ሁኔታ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ።
አቶ ደመቀ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳሰፈሩት በትናንትናው ዕለት በተጀመረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የከፍተኛ አመራሮች እና የሚሽን መሪዎች ውይይት ላይ ይኽንኑ በአፅንኦት አንስተናል ብለዋል።
በሀገራችን በሰሜኑ አካባቢ የተፈጠረውን ግጭት በሰላም ለመፍታት የተጀመረው እንቅስቃሴም ወደ ወሳኝ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ብለዋል።
በሌሎች አካባቢዎች ያለውን የሰላም ሁኔታ በማሻሻል እና የዜጎችን ሰላም እና ደኅንነት በማስጠበቅ ተጠያቂነትን የማረጋገጡ ጉዳይ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
ዲፕሎማሲያችን በሀገር ውስጥ የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀምና በውጭ የተጀመረውን መልካም ግንኙነት የበለጠ በማፅናት ብሔራዊ ጥቅማችንን የማስጠበቅና ተደማጭነታችንን የማሳደግ ተልዕኮ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል።