የፌዴራል መንግስት ልዑካን ቡድን አባላት በመቀሌ ያደረጉት ጉብኝት የግጭት ግንብን በማፍረስ ሰላምን ለመገንባት መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳየ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለፀ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 17/2015 የፌዴራል መንግስት ልዑካን በመቀሌ ያደረጉት ጉብኝት የግጭትን ግንብ በማፍረስ ሰላምን ለመገንባት መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳየ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ገለፁ።
ሚኒስትር ዴኤታዋ ዛሬ የፌደራል መንግስትና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አመራሮች በመቀሌ ነዋሪ ለተደረገላቸው ሞቅ ያለ አቀባበል ምስጋናቸውን ገልፀዋል።
የመንግስት አመራሮችና የተቋማት ተወካዮች ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት በትግራይ ክልል የተጀመሩ የመልሶ ግንባታ ሥራዎችን ለማፋጠን መግባባት ላይ መድረሳቸውን ጠቅሰዋል።
የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የፌዴራል መንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አመራሮች በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ውሳኔ ወደ መቀሌ መጥተው ከህዝቡ ጋር መወያየታቸው ድፍረት የተሞላበትናተገቢ ውሳኔ ነው ብለዋል።
የሰላም ስምምነቱን አተገባበር ናይሮቢ ላይ ገምግመን በጥሩ ሁኔታ እየሄደ መሆኑ ላይ መግባባት ላይ ደርሰን ነበር ሲሉም ገልፀዋል።
የፌዴራል መንግስት ልዑካን ቡድን ዛሬ በመቀሌ ያደረገው ጉብኝትም የመንግስትን ቁርጠኝነት ያየንበት ትክክለኛ ውሳኔ ነው ሲሉ በመጥቀስ።
የአመራሮቹ ተግባር ሰላማዊው መፍትሔ ጫፍ እንዲደርስ ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ብለዋል።
ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳና አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ህዝብ ያገኘው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
ከሶስተኛ ወገን ነፃ በሆነ መንገድ የተጀመሩ ፖለቲካዊ ውይይቶችና ቅርርቦች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ጠቁመዋል።
የፖለቲካ ልዩነታችንን በውይይት እየፈታን ግጭትን በዘላቂነት ማስወገድ ይገባል ብለዋል።
በዚህም ህዝቡ ወደ ተሟላ የልማት ስራው እንዲመለስ የተጀመሩ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ በመግለፅ።