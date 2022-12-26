የስፖርት ክለቦችን በኢኮኖሚ ለማጠናከር በአገልግሎት የኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲሳተፉ ይደረጋል–አቶ አሻድሊ ሃሰን

አሶሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 17/2015 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የስፖርት ክለቦችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጠናከር በአገልግሎት የኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲሳተፉ ይደረጋል ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን ገለጹ።
በአሶሳ የተካሄደው 7ኛው የክልሉ ስፖርት ጠቅላላ ዓመታዊ ጉባኤ ሲጠናቀቅ ርዕሰ መስተዳድሩ እንዳሉት ክልሉ በተለያዩ ስፖርቶች ክልሉንና ሀገርን ያስጠሩ ስፖርተኞች መፍለቂያ ነው።
ለእዚህም የእግር ኳስ እና አትሌትክስ ስፖርተኞችን በአብነት ጠቅሰዋል ርዕሰ መስተዳድሩ።
ስፖርትን ለድህነት ቅነሳ ማዋል እንደሚገባ የገለጹት አቶ አሻድሊ፣ በክልሉ ታዳጊ ስፖርተኖች ወደ ዘርፉ እንዲቀላቀሉ የተጀመሩ ጥረቶችም እንደሚጠናከሩ ገልጸዋል።
“ስፖርተኞችን የሚያቅፉ ክለቦች የኢኮኖሚ አቅማቸው እንዲጎለብት በተለይ በከተሞች በአገልግሎት የኢንቨስትመነት ዘርፍ እንዲሳተፉ ይደረጋል” ብለዋል።
“በመሆኑም የክለብ አመራሮች ለሚያሰለጥኗቸው ወጣቶች ጭምር አርአያ በመሆን በስፖርታዊ ስነ-ምግባር የታነጹ ተተኪ ወጣቶች እንዲበዙ ማድረግ አለባቸው” ሲሉ አሳስበዋል።
ከክልሉ ስፖርት ምክር ቤት አባላት መካከል አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃድር በበኩላቸው፣ “የሕዳሴው ግድብ ሲጠናቀቅ የሚፈጥረውን የኢንቨስትመንት አማራጭ ከወዲሁ በስፖርት ማስተዋወቅ ይገባናል” ብለዋል።
ለስፖርታዊ ውድድሮች መሠረቱ ዘላቂ የገቢ ምንጭ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ ሌላው የስፖርት ምክር ቤቱ አባል አቶ መለሰ ኩዊ ናቸው።
“በክልሉ እስከ ወረዳና ከተማ አስተዳደር የሚካሄድ የስፖርት ገቢ አሰባሰብ ሂደት የተቀናጀና ራሱን የቻለ ጠንካራ ባለቤት ሊኖረው ይገባል” ሲሉም ገልጸዋል።
በጠቅላላ ጉባኤው የክልሉን ስፖርት ለማጠናከር የሚረዱ የሽልማት እና ድጋፍ አሰጣጥ፣ የገቢ አሰባሰብ፣ የአደረጃጀት እና የፋይናንስ አሰራር ማሻሻያዎች ጸድቀዋል።