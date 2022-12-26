የዲጂታል መታወቂያ አገልግሎት ለዜጎች የሚሰጠው ጠቀሜታ የላቀ መሆኑ ተገለፀ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 17/2015 የዲጂታል መታወቂያ አገልግሎት ለዜጎች ደኅንነት፣ በቴክኖሎጂ ለተደገፉና ሌሎችም ዘርፈ-ብዙ አገልግሎቶች የላቀ ጠቀሜታ እንደሚኖረው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግና ፍትሕ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለፀ።
በምክር ቤቱ የሕግና ፍትሕ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከክልል ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል።
የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ ልዩ የመታወቂያ ቁጥር ወይም ተለዋጭ ቁጥርና የተመዝጋቢ መረጃ የያዘ በቁሳዊ ወይንም በዲጂታል አማራጭ የሚዘጋጅ የሰነድ ማስረጃ እንደሆነ በረቂቅ አዋጁ ላይ ተደንግጓል።
አንድ ዜጋ በዲጂታል መታወቂያ ተመዝግቦ የተሰጠው ልዩ ቁጥር ለሕይወት ዘመኑ እንዲሁም ከሕይወት ዘመን በኋላም የማይቀየር ነው።
የዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት ኃላፊ ዮዳሄ ዘሚካኤል፤ የዲጂታል መታወቂያ ለዜጎች የላቀ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን በማንሳት የረቂቅ አዋጁን አስፈላጊነት፣ ይዘቶች፣ ጠቀሜታና ድንጋዴዎችን አብራርተዋል።
በፍትሕ፣ በፋይናንስ፣ በግብርና፣ በትምህርት፣ በከተማ ልማትና በሌሎች ዘርፎች የሚፈጸሙ ማጭበርበሮችንና ሕገ-ወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል እንደሚረዳ ገልጸዋል።
የዜጎችን ደኅንነት ለማረጋገጥ፣ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሁለንተናዊ ተጠቃሚ ለማድረግ እንዲሁም ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመቆጣጠር ወሳኝ መሆኑን አስረድተዋል።
በውይይቱ የተሳተፉ የክልል ተወካዮች በሰጡት አስተያየት፤ የዲጂታል መታወቂያ እንደ አገር ወንጀልን ለመከላከል ያለውን አስፈላጊነት በማንሳት በረቂቅ አዋጁ መታየት ያለባቸው ጥያቄና አስተያየቶችን አቅርበዋል።
የዲጂታል መሰረተ-ልማት፣ መታወቂያውን የሚያገኘው ማንነት፣ ከሌሎች መታወቂያዎች ጋር ያለው ግንኙነት ካነሷቸው ጉዳዮች ውስጥ ይጠቀሳሉ።
በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የሕግ ቡድን መሪ ድልነሳው እሥራኤል፤ ለተነሱት ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ የዲጂታል መታወቂያ ለሁሉም ሥርዓቶች መሰረት መሆኑን ገልጸዋል።
የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ማንኛውም በሕግ የመኖር መብት የተሰጠውን የውጭ አገር ዜጋ ጨምሮ በአገር ውስጥ ሕጋዊ ነዋሪ የሆነ፣ ሕጋዊ ስደተኞችን እንደሚያካትትም ጨምረዋል።
ሥርዓቱ ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው መከበር አለበት ተብሎ ከተቀመጠው የዓለም አቀፍ ስምምነት መርሆዎች እንደሚመነጭ በመግለጽ መንግሥት ይህንን መብት የማክበር ግዴታ እንዳለበት ተናግረዋል።
የዜጎች የመታወቅ መብት አለመከበሩ በደኅንነት የመኖር መብታቸው ስጋት ውስጥ እንደከተተው በመግለጽ፤ የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የመታወቅ መብት በማስከበር ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ ያስችላል።
የዲጂታል መታወቂያ የቀበሌ ነዋሪነት ማረጋገጫ መታወቂያን፣ መንጃ ፈቃድን፣ ፓስፖርትን የሚተካ ሳይሆን ለእነዚህ መሰረት የሚሆን ነው ብለዋል።
በኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ቀደም ሲል ከሲቪል ማኅበራትና ሌሎች አካላት ጋር ውይይት የተደረገበት ሲሆን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል።