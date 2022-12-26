በኦሮሚያ እና በሱማሌ ክልል የተከሰተውን የኮሌራ ወረርሽኝ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው – የጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 17/2015 በኦሮሚያ ክልል ሁለት ዞኖችና በሱማሌ ክልል አንድ ዞን የተከሰተውን የኮሌራ ወረርሽኝ ለመከላከል የተጠናከረ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡
በቅርቡ በአገሪቱ የተከሰተውን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር እየተሰራ ያለውን ስራ አስመልክቶ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ እና የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
በመግለጫቸውም በአገሪቱ የኮሌራ ወረርሽኝ በተደጋጋሚ የሚከሰት መሆኑን ገልጸው፤ ይህን ለመከላከልም መንግሥት ቁርጠኛ አቋም ይዞ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በመግለጫቸው፤ የኮሌራ ወረርሽኝ ከነሐሴ 2014 እስከ ታኅሳስ 2015 ዓ.ም ድረስ በኦሮሚያ ክልል ሁለት ዞኖች ሥር በሚገኙ ዘጠኝ ወረዳዎች እንዲሁም በሱማሌ ክልል ሊበን ዞን በሁለት ወረዳዎች መከሰቱን ገልጸዋል፡፡
በዚህም እስካሁን ባለው መረጃ 696 ሰዎች በሽታው የተገኘባቸው መሆኑን ጠቁመው፤ የ24 ሰዎች ሕይወት ማለፉንም ተናግረዋል፡፡
ወረርሽኙ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ጊዜያዊ የሕክምና ማዕከላት መዘጋጀታቸውን ገልጸው፤ አስፈላጊው የሕክምና ግብዓቶች መሰራጨታቸውንም ጠቁመዋል፡፡
ፈጥኖ ደራሽ ምላሽ ሰጪ ቡድኖችን በማደራጀትና ወደ ወረዳዎቹ በመላክ ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል፡፡
ባለፉት ሦስት ዓመታት ኮሌራን ለመቆጣጠርና የሕዝቡን ደኅንነት ለመጠበቅ ሰፊ ሥራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰው፤ ለ5 ሚሊየን ዜጎች ከ10 ሚሊየን ዶዝ በላይ የኮሌራ ክትባት መሰጠቱን ገልጸዋል፡፡
በዚህም ምክንያት ወረርሽኙ በመቀነስ ላይ መሆኑን ጠቁመው፤ ከኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት በርካታ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ የስምንት ዓመት ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ሥራ መገባቱንም ተናግረዋል፡፡
በዕቅዱ መሰረት ኮሌራ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው 118 ወረዳዎች መለየታቸውን ጠቁመው፤ በወረዳዎቹም የበሽታ አሰሳ ሥራ የሚሰራ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም በእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ ለሚኖሩ ከ16 ሚሊየን በላይ ዜጎች መካከል በመጪው ሦስት ዓመታት ለ15 ነጥብ 5 ሚሊየን ዜጎች የኮሌራ መከላከያ ክትባት ለመስጠት መታቀዱንም ጠቁመዋል፡፡
የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ በበኩላቸው፤ ወረርሽኙ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ለሕብረተሰቡ የንጹህ መጠጥ ውሃ ለማቅረብ ጥረት መደረጉን ገልጸዋል፡፡
በዚህም ውሃ ማከሚያዎችን ለሕብረተሰቡ የማሰራጨት እና ከአገልግሎት ውጭ ሆነው የነበሩ የውሃ ተቋማትን በመጠገንም አገልግሎት እንዲጀምሩ መደረጉንም አብራርተዋል፡፡
ምንም ዓይነት የውሃ አማራጭ በሌላቸው አካባቢዎች ውሃን በቦቴ የማቅረብ ሥራ መሰራቱንም እንዲሁ፡፡
ከመግለጫው ጎን ለጎንም የብሔራዊ የኮሌራ መቆጣጠሪያ ዕቅድ እና የኮሌራ ወረርሽኝ መከላከል ላይ ያተኮረ ውይይት ከክልል የጤና ቢሮ የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተካሂዷል።
እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ2030 ኮሌራን ከዓለም ለማጥፋት የታቀደ ሲሆን፤ ኢትዮጵያም ከሁለት ዓመት ቀድማ ለመቆጣጠር እየሰራች መሆኑንም በውይይቱ ላይ ተጠቁሟል፡፡