የጋምቤላ ክልልንና ሀገርን የሚያስጠሩ ስፖርተኞችን ለማፍራት ባለድርሻ አካላት በትኩረት ሊሰሩ ይገባል-ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ (ኢዜአ) ታህሳስ 17/2015 በጋምቤላ ክልል በስፖርት ዘርፍ ያሉ ችግሮችን በመፍታት ክልሉንና ሀገርን የሚያስጠሩ ስፖርተኞችን ለማፍራት ባለድርሻ አካላት በትኩረት እንዲሰሩ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሳሰቡ።
የክልሉ የስፓርት ምክር ቤት 3ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተካሄዷል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና የስፖርት ምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በእዚህ ወቅት እንዳሉት ክልሉ ለተለያዩ የስፓርት ዓይነቶች የሚመች ቁመና ያላቸው ወጣቶች ባለቤት ነው።
“በእግር ኳስ፣ በእጅ ኳስ፣ በቅርጫት እና ሌሎች የስፖርት ዓይነቶች ሀገርን ወክለው የሚጫወቱ ስፖርተኞች በክልሉ ቢኖሩም እየፈሩ ያሉት ከሚፈለገው አንጻር በቂ አይደለም” ብለዋል።
ለዚህም ዋነኛው ተግዳሮት የአደረጃጀት፣ የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ፣ የስፓርት ማዘውተሪያና ሌሎች ችግሮች መሆናውን ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመዋል።
በመሆኑም በስፖርቱ ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን በመፍታት ክልሉን ብሎም ሀገሪቱን የሚወክሉ ስፖርተኞችን በብዛት ለማፍራት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በትኩረት እንዲሰሩ አሳስበዋል።
ለእዚህም በክልሉ ያለውን እምቅ የስፓርት አቅም ማልማት ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባ ነው ያመለከቱት።
የክልሉ ስፓርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ቱት ኮር በበኩላቸው፣ “ኮሚሽኑ በ10 ዓመት የልማት ዕቅዱ በስድስት የስፖርት ዓይነቶች ዕድሜያቸው ከ12 እስከ 17 ዓመት የሚሆኑ 2 ሺህ 150 ታዳጊ ወጣቶችን በፕሮጀክት አቅፎ ለማሰልጠን አቅዷል” ብለዋል።
ይሁን እንጂ ዘርፉን ለመደገፍ በመንግስትም ሆነ በህዝቡ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ውስን በመሆኑ በቀጣይ ለዘርፉ መጠናከር የሁሉም አካላት ድጋፍ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል።
የስፖርት ምክር ቤቱ አባላትም ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፋራት የስፖርት ማዘውተሪያ መሰረተ ልማት ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ በመድረኩ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል።