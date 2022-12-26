በአማራ ክልል የስፖርት ልማትን ለማሳደግ ህዝብን ያሳተፈ ገቢ መሰብሰብ እንደሚገባ ተገለጸ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 17/2015 በአማራ ክልል የስፖርት ልማትን ለማሳደግ መላውን ህዝብ ያሳተፈ ገቢ መሰብሰብ እንደሚገባ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የስፖርት ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ገለጹ።
የክልሉ ስፖርት ምክር ቤት 24ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በባህር ዳር ከተማ ተካሄዷል።
የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር ጌታቸው በመድረኩ እንደገለጹት ክልሉ በጦርነት ውስጥ ቢያሳልፍም ባለፈው ዓመት ችግሩን ተቋቁሞ ዘርፉን ለማነቃነቅ የተሰራው ሥራ አበረታች ነው።
በዚህም ለክልሉም ሆነ ለአገሪቱ ኩራት የሆኑ ስፖርተኞችን ማቅረብ የተቻለበት ዓመት እንደነበር አስታውሰው፣ አሁንም በርካታ ሥራዎችን መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል።
“በክልሉ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን በማስፋፋት አቅምና ፍላጎት ያላቸው ስፖርተኞች እንዲወጡ በማድረግ በኩል አበረታች ሥራዎች እየተሰሩ ነው” ሲሉም ገልጸዋል።
ዘርፉ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ያለውን ፋይዳ ከግምት በማስገባት በየደረጃው ያለው አመራር በንቃትና በእኔነት ስሜት ሊሰራ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
የክልሉ ስፖርት ምክር ቤት ገቢ በአብዛኛው በመንግስት በጀት ላይ የተንጠለጠለ መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር ጌታቸው፣ “ይህም ስፖርቱ በታሰበው ልክ እንዳያድግ እንቅፋት ሆኗል” ብለዋል።
ህዝቡ ለስፖርት ያለው አመለካከት ቀናኢ መሆኑን ጠቁመው፣ ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ ወስዶ የስፖርት ልማትን ማሳደግ እንደሚገባ ገልጸዋል።
ለዚህም መላውን ህዝብ፣ ባለሃብቱንና ተቋማትን በማሳተፍ ሃብት የማሰባሰብ ሥራ በትኩረት መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
ክልሉ የነበረበት ወቅታዊ ሁኔታ ለስፖርት እንቅስቃሴ ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ እንደነበር የገለጹት ደግሞ የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሃላፊና የስፖርት ምክር ቤቱ ፀሐፊ አቶ እርዚቅ ኢሳ ናቸው።
“በክልሉ በነበረው ችግር 470 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የስፖርት መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት ቢደርስም ችግሩን በመቋቀም የስፖርት ሥራዎችን ማከናወን ተችሏል” ብለዋል።
አቶ እርዚቅ እንዳሉት ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ የስፖርት ዘርፉን የማነቃነቅ ሥራዎች በመሰራታቸው በዓለም አቀፍ ውድድሮች ክልሉንና አገሪቱን ያስጠሩ ስፖርተኞችን ማፍራት ተችሏል።
በክልሉ በየቀበሌው አንድ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ለማዘጋጀት ታቅዶ በተሰራው ሥራም በገጠር ቀበሌዎች 2ሺህ 956 ጥርጊያ ሜዳዎች የተመቻቹ ሲሆን፣ “86 በመቶ የሚሆኑትም አረንጓዴ ደብተር እንዲያገኙ ተደርጓል” ብለዋል።
በተመሳሳይ በከተማ ደረጃ 473 ጥርጊያ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች የተዘጋጁ ሲሆን 331ቹ ካርታ እንዲዘጋጅላቸው ለማድረግ መቻሉንም አቶ እርዚቅ አስረድተዋል።
በክልሉ ስፖርትን አሳድጎ ከዘርፉ በአግባቡ ለመጠቀም አሁንም አመራሩ ለዘርፉ የተለየ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል።
ትናንት ማምሻውን በተካሄደ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከፌደራል፣ ከክልልና ከዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን፣ ጉባኤውም ለምክር ቤቱ የ2015 በጀት ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት በማጽደቅ ተጠናቋል።