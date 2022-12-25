1 ሺህ 261 ቀናት ለቀጣዩ የፊፋ ዓለም ዋንጫ

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ታህሳስ 16/2015 ድራማዊ ትዕይንቶች እንዲሁም ያልተጠበቁ ውጤቶች እና ክስተቶች የታዩበት 22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ በአርጀንቲና አሸናፊነት መጠናቀቁ ይታወቃል።
በ64 ጨዋታዎች 172 ግቦች ተቆጥረዋል።
ሞሮኮ በዓለም ዋንጫ ታሪክ ግማሽ ፍጻሜ የደረሰች የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት አገር በመሆን አፍሪካን አኩርታች ዓለምን አጃኢብ አሰኝታለች።
ኳታር ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያወጣችበትን ውዱን የዓለም ዋንጫ ደማቅ እና ስኬታማ በሆነ ሁኔታ አዘጋጅታለች።
22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ መጠናቀቁን ተከትሎ ከአራት ዓመት በኋላ ለሚካሄደው 23ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ የሚደረገው ቆጠራ ተጀምሯል።
አሜሪካ፣ሜክሲኮ እና ካናዳ በጣምራ የሚያዘጋጁት 23ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ ከእ.አ.አ ሰኔ 8 እስከ ሐምሌ 3 2026 ይካሄዳል።
ከዛሬ ጀምሮ ሲቆጠር ቀጣዩ ዓለም ዋንጫ ከ1 ሺህ 261 ቀናት በኋላ ይካሄዳል።
23ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ 48 አገራት የሚሳተፉበት ነው። ሶስት አገራት በ16 ምድቦች ተከፋፍለው ጨዋታቸውን ያደርጋሉ።
ከ16 ምድቦች አንደኛና ሁለተኛ የሚወጡ አገራት ወደ 32ቱ የጥሎ ማለፍ ዙር ይገባሉ። 32 አገራት ጥሎ ማለፍ የሚሳተፉበት የመጀመሪያው ዓለም ዋንጫ ይሆናል።
ከ32ቱ ዙር ያለፉ አገራት ወደ 16ት፤ 16ቱን ያለፉ ወደ ሩብ ፍጻሜ ያመራሉ።
በ23ኛው የዓለም ዋንጫ 80 ጨዋታዎች የሚደረጉ ሲሆን ይሄም በኳታር አስተናጋጅነት ከተካሄደው 22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ(64) የ16 ጨዋታ ብልጫ አለው።
ከ80 ጨዋታዎች 60ዎች በአሜሪካ የተቀሩት 20 ጨዋታዎች በካናዳ እና ሜክሲኮ መካከል ይከፋፈላሉ።
ዓለም ዋንጫው በሶስት አገራት ጣምራ አዘጋጅነት ሲካሄድም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
ሜክሲኮ የዓለም ዋንጫን ለሶስተኛ ጊዜ በማሰናዳት አዲስ ታሪክ ትሰራለች። እ.አ.አ በ1970 እና 1986 የተዘጋጁትን ዓለም ዋንጫዎች ማሰናዳቷ የሚታወስ ነው።
አሜሪካ እ.አ.አ 1994 የተካሄደውን 15ኛውን የፊፋ የዓለም ዋንጫ ማዘጋጀቷ የሚታወስ ነው።
በካናዳ ምድር ዓለም ዋንጫ ሲካሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው።
23ኛውን የፊፋ ዓለም ዋንጫ የሚያሰናዱ 16 ከተሞች ከሶስቱ አገራት ተመርጠዋል።
አሜሪካ 11፣ ሜክሲኮ 3 እና ካናዳ 2 ከተሞች ውድድሩን እንዲያዘጋጁ የዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ማህበር (ፊፋ) መርጧል።
ኒው ዮርክ፣ሲያትል፣ቦስተን፣ አትላንታ እና ሎስ አንጀለስ ዓለም ዋንጫውን ከሚያስተናግዱ የአሜሪካ ከተሞች መካከል ይገኙበታል።
ሜክሲኮ ሲቲ፣ጓድላሃራ፣ሞንቴሬይ ዓለም ዋንጫውን የሚያስተናግዱ የሜክሲኮ ከተሞች ሲሆኑ ቶሮንቶ እና ቫንኩቨር ውድድሩ የሚካሄድባቸው የካናዳ ከተሞች ናቸው። 16 ስታዲየሞች ለውድድሩ ተዘጋጅተዋል። ዓለም ዋንጫው 14 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለአገራቱ ያስገኛል ተብሎ ይጠበቃል።
በተጨማሪም በዓለም ዋንጫ ምክንያት ከሚኖሩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ደግሞ የሰሜን አሜሪካ አህጉር አምስት ቢሊዮን ዶላር ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል። የዓለም ዋንጫው የማጣሪያ ውድድር ፎርማት ገና ይፋ አልሆነም።
አፍሪካ በዓለም ዋንጫው ዘጠኝ አገራትን የማሳታፍ ኮታ ታገኛለች።
በዘንድሮው ዓለም ዋንጫ ሞሮኮ ለግማሽ ፍጻሜ መድረሷን ተከትሎ ተጨማሪ አንድ የአፍሪካ አገር በሌላ አህጉር ከሚገኝ አገር በጥሎ ማለፍ ተጫውቶ በውድድሩ የመሳተፍ እድል ያገኛል።