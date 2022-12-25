የህገ-ወጥ ስደትን በዘላቂነት ለመከላከል ከስራ እድል ፈጠራ ባሻገር የአመለካከት ለውጥ ማምጣት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል

ታህሳስ 16/2015 (ኢዜአ ) የህገ-ወጥ ስደትን በዘላቂነት ለመከላከል ከስራ እድል ፈጠራ ባሻገር የአመለካከት ለውጥ ማምጣት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ፡፡
በዓለም ላይ ከሚኖረው ስምንት ቢሊዬን ህዝብ መካከል አንድ ቢሊዬን የሚሆነው በሀገራት ውስጥ ከቦታ ቦታ የሚዘዋወር ሲሆን፤ ከ200 ሚሊዬን በላይ ሰዎች ደግሞ ድንበር አቋርጠው እንደሚሰደዱ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡
በኢትዮጵያም በርካታ ዜጎች በህገወጥ መንገድ ሀገራቸውን ለቀው ይሰደዳሉ፡፡
በተለይም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ አማራ፣ ትግራይና ኦሮሚያ ክልሎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች በህገወጥ አዘዋዋሪዎችና ደላሎች የተሳሳተ መረጃ ለስደት ይዳረጋሉ፡፡
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተገኙበት የህገወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከያ የንቅናቄ መድረክ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ሆሳዕና ከተማ ትናንት ተካሂዷል፡፡
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለስራ እድል ፈጠራ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡
የስራ እድል ፈጠራ በመንግስት ብቻ የሚከናወን ሳይሆን የኀብረተሰቡን ሚና አንደሚጠይቅም ነው የተናገሩት፡፡
መንግስት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል፤ መሰረተ ልማት ያስፋፋል፤ ህጋዊ ማዕቀፍ ያዘጋጃል፤ የፋይናንስ አቅርቦትን ያመቻቻል፤ ስራ መፍጠርና ሳይንቁ መስራትን ማስረጽ ደግሞ የወላጆችና ወጣቶች ድርሻ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የውይይት መድረኩ ተሳታፊዎች፤ በሀድያና አጎራባች ዞኖች በርካታ ሰዎች በህገወጥ መንገድ ከሀገር እንደሚሰደዱ ተናግረዋል፡፡
ወጣቶች በህገወጥ ደላሎች ተታለው ከሀገር ከወጡ በኋላ እስከ ከ800 ሺህ ብር እንዲከፍሉ እንደሚገደዱ ጠቅሰው፤ በዚህም ቤተሰቦቻቸው ለከፍተኛ የኢኮኖሚ ኪሳራ እየተዳረጉ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
ከዚህ አኳያ የህገ-ወጥ ስደትን በዘላቂነት ለመከላከል ከስራ እድል ፈጠራ ባሻገር የአመለካለት ለውጥ ማምጣት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ወጣቶች በህገወጥ አዘዋዋሪዎችና ደላሎች የተሳሳተ መረጃ ልባቸው መሸፈቱን የሚገልጹት አስተያየት ሰጭዎቹ፤ ህዝባዊ ንቅናቄ ተፈጥሮ በሀገራቸው እንዲሰሩ ካልቻሉ በህጋዊ መንገድ እንዲሄዱ ማድረግ ይኖርብናል ብለዋል፡፡
መንግስት ሁሉንም ነገሮች ማሟላት ባይችል እንኳን ብዙሃንን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የስራ እድሎችን በመፍጠር የዜጎችን ህገወጥ ስደት መከላከል እንዳለበት ገልጸዋል፡፡
ወጣቶች ስደትን ከመምረጥ ይልቅ ከትንሽ ተነስተው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ጓደኞቻቸውን አርአያ በማድረግ በአገር ሰርቶ መለወጥን ማስቀደም እንዳለባቸውም ተናግረዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራህ ዜጎች አማራጭ የስራ እድል እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
ለዚህ ደግሞ ከጠባቂነት በመላቀቅ በየአካባቢው ከቀበሌ እስከ ክልል ያሉ ለስራ እድል ምቹ ሁኔታዎችን መለየትና በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡