አዲስ አበባ (ኢዜአ ) ታህሳስ 16/2015 የህክምና አገልግሎት በማግኘት ተስፋ እየተከፈለ ያለ ዋጋ
ወይዘሮ ቢያን አብዱ የአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን መርሳ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ ባለቤታቸው በሚሰራው መለሰተኛ የንግድ ሥራ ይተዳደራሉ።
የመጀመሪያ ልጃቸው ህፃን ሰልማን ከተወለደ ሁለት ዓመት ከስድስት ወር ሲሆነው በቀኝ ዓይኑ ላይ ከነበረው እንከን በስተቀር ጤነኛ እንደነበር ያስታውሳሉ።
ከጊዜ ወደ ጊዜ በቀኝ ዓይኑ ላይ ያለው ሕመም እየበረታ ሲሄድ በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል በተደረገለት ምርመራ የጭንቅላት ዕጢ ስለተገኘበት ዕጢው እንዲወጣ በመስማማት በቀዶ ሕክምና እንዲወገድ መደረጉን ተናግረዋል።
በሂደት ግን ህመሙ እየተባባሰ በመምጣቱ በድጋሚ በተደረገለት ምርመራ የጭንቅላት ካንሰር እንዳለበትና አይኑም የቀዶ ህክምና እንደሚያስፈልገው ይረጋገጣል።
ወይዘሮ ቢያን ህፃን ልጃቸው የካንሰር ሕክምናውን ለመከታተል ወደ አዲስ አበባ በሪፈር መላኩን አስታውሰው በምኒሊክ ሆስፒታል ዐይኑ ሰርጀሪ እንደተሰራለት ተናግረዋል።
በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ያጋጠማቸው ግን ፍጹም የተለየና እርሳቸውንና ህጻኑን ለእንግልትና ስቃይ የዳረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ሕክምናውን ለመጀመር ህፃን ሰልማን ሐኪም ጋር በቶሎ ቢቀርብም የጨረር ሕክምና ማግኘት ስላለበት ለሕክምናው ወረፋ መጠበቅ ግድ በመሆኑ ከአንድ ዓመት በላይ ማስቆጠራቸውን ነው የገለጹት።
ይህ በእሳቸው እና በልጃቸው ላይ የደረሰው ሕክምናን የማግኘት ውጣ-ውረድ በአብዛኛው የካንሰር ሕሙማን ላይ የሚስተዋል በመሆኑ መንግሥት የችግሩን አሳሳቢነት ተገንዝቦ መፍትሔ ሊያበጅለት ይገባል ነው ያሉት።
ወይዘሮ ጠይባ ዳውድ ወይዘሮ እታገኝ አበራና አቶ አብራራው ሙላቱ የተባሉ አስታማሚዎች ቤተሰቦቻቸው በካንሰር ህመም እየተሰቃዩ መሆኑን ገልጸው፤ ሕክምናቸውን በወቅቱ ባለማግኘታቸው ለተባባሰ የጤና ችግር መዳረጋቸውን ገልጸዋል።
ኢዜአ የታካሚዎችንና አስታማሚዎቻቸውን አስተያየትና አቤቱታ ተከትሎ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ሕክምና ማዕከል ኃላፊና የካንሰር ሕክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ኤዶም ሰይፈን አነጋግሯል።
ዶክተር ኤዶም በሰጡት ምላሽ፤ በሆስፒታሉ የጨረር ሕክምና መስጫ ማሽን በቂ አለመሆን ሕክምናውን በሚፈለገው መልኩ ተደራሽ እንዳይሆን ማድረጉን ተናግረዋል።
አብዛኛው የካንሰር ሕመም በወቅቱ ከተደረሰበት የጨረር ሕክምና ላይ ሳይደርስ የመዳን ዕድሉ ሰፊ ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ችግሩ ከተባባሰ በኋላ የሚመጡ ታካሚዎች ስለሚበዙ የጨረር ሕክምናው ላይ ከፍተኛ መጨናነቅን ፈጥሯል ብለዋል።
በዋናነት በሆስፒታሉ ለካንሰር ሕክምና የሚያስፈልገው የጨረር ሕክምና መስጫ ማሽን እጥረት መኖሩ በአገልግሎቱ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ነው ያሉት ዶክተር ኤዶም።
በጤና ሚኒስቴር የካንሰር መቆጣጠርና መከላከል አማካሪ ዶክተር ኩኑዝ አብደላ እንዳሉት ፤ በአሁኑ ወቅት ካንሰር በኢትዮጵያ ከተላላፊ በሽታና ከተለያዩ አደጋዎች ቀጥሎ የሞት መንስኤ ሆኗል።
በካንሰር የሚያዙ ሰዎች አብዛኛው በሽታው ከተባባሰ በኋላ ሕክምና የሚጀምሩ በመሆናቸው ሕክምናውን ውስብስብ ከማድረጉ ባሻገር ለበርካቶች ሞት መንስኤ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግሥት የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብ በጨረር የሚሰጠውን የካንሰር ሕክምና በመላ አገሪቱ ተደራሽ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ከጀመረ አምስት ዓመታትን አስቆጥሯል።
እስካሁን ባለው ተደራሽነት ጅማና ሃሮማያ ሆስፒታሎች የካንሰር የጨረር ሕክምናን መስጠት የጀመሩ ሲሆን ለዚሁ አገልግሎት የተመረጡ ተጨማሪ ሆስፒታሎች ወደ ስራ ሲገቡ ችግሩ ይቃለላል ብለዋል።
ማኅበረሰቡ የካንሰር ሕመም ከተደረሰበት መዳን የሚችል በሽታ መሆኑን ተረድቶ ቅድመ ምርመራን ጨምሮ መለስተኛ ክትትሎችን ማድረግ ባህሉ ሊያደርገው እንደሚገባ መልዕክት አስተላልፈዋል።