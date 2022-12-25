የአለላ ስፌት በአለም አቀፍ የንግድ ምልክት መመዝገቡ አገራዊ ጠቀሜታው የላቀ ነው – ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ

ሐረር፣ ታህሳስ 16 ቀን 2015 (ኢዜአ) የአለላ ስፌት በአለም አቀፍ ምድብ የንግድ ምልክት መመዝገቡ አገራዊ ጠቀሜታው የላቀ ነው ሲሉ የሐረሪ ክልል ርእሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ ገለፁ ፡፡
ክልሉ በአለላ ስፌት ስራ ለተሰማሩ 3 ማህበራት የእውቅና ምስክር ወረቀት ሰጥቷል።
የሐረሪ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በወቅቱ እንደገለፁት፤ የአለላ ስፌት በአለም አቀፍ ምድብ የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት ማግኘቱ ከፍተኛ ጥቅም ያስገኛል፡፡
በተለይም በአገር አቀፍ ደረጃ ለቱሪዝም ዘርፉ ልማት እና በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት የጎላ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ጠቁመዋል።
የእደ ጥበብ ውጤቶች በአለም አቀፍ ምድብ እውቅና ማግኘታቸው የዘርፉን እድገት እና ልማት የሚያጠናክር መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
የአለላ ስፌቱ በአለም አቀፍ ደረጃ መመዝገቡ የሐረሪ ማህበረሰብን ባህል እና እሴት በስፋት ለማስተዋወቅ ብሎም በዘርፉ የተሰማሩትን ባለሞያዎች በአለም አቀፍ ገበያ በማሳተፍ ተጠቃሚነታቸውን የሚያሳድግ ነው ብለዋል።
በክልሉ የቱሪዝም ዘርፍ የተሻለ ገቢ ለማስገኘትም ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል ያሉት አቶ ኦርዲን፤ የክልሉ መንግስት ለዘርፉ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል፡፡
የባህል እና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ነፊሳ አልማህዲ የሐረሪ ክልል የእደጥበብ ምርቶችን ካስመዘገቡ ክልሎች ውስጥ መሆኑን ገልጸው፤ ክልሎች በየአካባቢያቸው ያሉ ምርቶችን በማስተዋወቅ አለም አቀፍ የንግድ ምልክት እውቅና ለማግኘት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል፡፡
በሐረሪ ክልል የእደ ጥበብ ስራዎችን አጠናክሮ ለማስቀጠል የተቋቋመውን የኢናይ አቢዳ የእደ ጥበብ ማሰልጠኛ ኮሌጅንም አድንቀዋል ፡፡
በሐረሪ ክልል የእደ ጥበብ ስራ አሳታፊ በሆነ መልኩ እየተከናወነ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ፤ በክልሉ የእደ ጥበብ ማሰልጠኛ ኮሌጅ መከፈቱ ዘርፉን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ገልጸዋል ፡፡
አያይዘውም ከግብርና ዘርፉ ጎን ለጎን በእደጥበብ ውጤቶች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል፡፡
የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስ እና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ ተወለዳ አብዶሽ ኢትዮጵያ የተለያዩ ባህላዊ የእደ ጥበብ ውጤቶች ቢመረቱባትም ከዘርፉ የሚጠበቀውን ያህል ጥቅም እንዳላገኘች አንስተዋል።
በሐረሪ ክልል የእደ ጥበብ ውጤቶችን ለትውልድ ለማስተላለፍ ኮሌጅ ተከፍቶ ጥረት እየተደረገ ነው ያሉ ሲሆን ማህበረሰቡን ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል ፡፡
በአለላ ስፌት ስራ ላይ ለ 27 አመታት በማህበር ተደራጅተው እየሰሩ እንደሚገኙ የገለፁት እና በዛሬው እለት በዘርፉ እውቅና ያገኙት የኢናይ አሲያ የአለላ ስፌት ማህበር ፀሃፊ ወይዘሮ ሰአዳ በርከድሌ ምርቱ በአለም አቀፍ ደረጃ በንግድ ምልክትነት በመመዝገቡ መደሰታቸውን ገልፀዋል፡፡
ካሁን ቀደም ምርቱ በሐረሪ ክልል ብቻ ይታወቅ እንደነበር አስታውሰው፤ በአሁኑ ወቅት በአለም አቀፍ ደረጃ መመዝገቡ ለገበያ ትስስር ከፍተኛ እድል የሚፈጥር መሆኑን አክለዋል፡፡
በዘርፉ የአለላ እና ስንደዶ እንዲሁም አክርማ አቅርቦት ችግር መኖሩን በመጠቆም፤ የግብዓት አቅርቦት ላይ ቢሰራ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል ጠቅሰዋል፡፡
የኢፌድሪ የባህል እና ስፖርት ሚኒስቴር አመራሮችን ጨምሮ የተለያዩ ክልሎች የባህል እና ቅርስ እና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊዎች በክልሉ የኢናይ አቢዳ የእደ ጥበብ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ጉብኝት አድርገዋል።
የክልሉ ባህል ቅርስ እና ቱሪዝም ቢሮ በኢናይ አቢዳ የእደ ጥበብ ማሰልጠኛ ኮሌጅ በዘርፉ ያሰለጠናቸውን 135 ተማሪዎች አስመርቋል፡፡