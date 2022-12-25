ለሌሎች የሚተርፍ የተሟላ የተፈጥሮ ሀብት እያለን ወጣቶች ስደትን አማራጭ ሊያደርጉ አይገባም – ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን

ቡታጅራ፣ ታህሳስ 16 ቀን 2015 (ኢዜአ) ለሌሎች የሚተርፍ የተሟላ የተፈጥሮ ሀብት እያለን ወጣቶች ስደትን አማራጭ ሊያደርጉ አይገባም ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ።
የደቡብ ክልል የሌማት ትሩፋት ማስጀመሪያ መርሀ ግብር ላይ አቶ ደመቀ መኮንን እንዳሉት ክልሉ በእንስሳት ሀብት ልማት ያለውን ዕምቅ ሀብት በመጠቀም በርካቶችን መለወጥ የሚያስችል አቅም አለው።
በዚህ ሀብት በመጠቀምና ለሌሎች መትረፍ እየተቻለ ወጣቱ ሀገር ጥሎ መሰደዱን አማራጭ አድርጎ መውሰድ ተገቢ ያለመሆኑን አንስተው ይህንን ማቆም አለበት ብለዋል።
የቡታጅራ አካባቢ ህዝብ በስራ ፈጠራ በንግድ ስራ ተነሳሽነትና ውጤታማነት ከአካባቢው አልፎ በሀገር ደረጃ የሚታወቅ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህን ታታሪነት በሌማት ትሩፋት መርሀ ግብር በመድገም በአራት አመታት ለማከናወን የተያዙ ዕቅዶችን ማሳካት እንደሚቻል ተናግረዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደም ፋራህ በበኩላቸው ብልጽግናን ለማረጋገጥና የህዝብን ኑሮ ለማሻሻል የሌማት ትሩፋት መርሀ ግብርን ጨምሮ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛል ብለዋል።
ብልጽግና ፓርቲ የተያዙ የሌማት ትሩፋት ስራዎች እንዲሳኩ ያላሰለሰ ጥረት እንደሚያደርግም ገልጸዋል።
የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው በአካባቢያችን ያለውን የተፈጥሮ ጸጋ በመጠቀም ለመለወጥ የሌማት ትሩፋት መርሀ ግብር ያለውን ፋይዳ ተረድተን በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅብናል ብለዋል።
በደቡብ ክልል በቀጣይ አራት አመታት የእንስሳትን ዝርያ በማሻሻል የእንስሳት ተዋጽኦን ለማሳደግ እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ሀላፊ ኡስማን ሱሩር እንዳሉት፤ የእንስሳት ዝርያ በማሻሻል 771 ሺህ ሊትር የነበረውን የክልሉን የወተት ዓመታዊ ምርት ወደ 2 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሊትር ለማድረስ ይሰራል።
በአረንጓዴ አሻራ፣ በበጋ መስኖ ስንዴና በ30-40-30 የፍራፍሬ ልማት የተገኘውን ውጤት በሌማት ትሩፋት ለማሳካት እንደሚሰራ ተናግረዋል።