የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በፍርድ ቤቶች የሚሰጠውን አገልግሎት ከሙስና የጸዳ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ

ሐዋሳ፣ ታህሳስ 16 ቀን 2015 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በሚገኙ ፍርድ ቤቶች የሚሰጠው የፍትህ አገልግሎት ከሙስና የጸዳ እንዲሆን ለማድረግ የሙስና ስጋቶችን በመለየት ስራ መጀመሩን የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስታወቀ።
የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ኤርሲኖ አቡሬ ለኢዜአ እንዳሉት፤ በክልሉ በተለያዩ ጊዜያት የተደረጉ ጥናቶችንና ከህዝብ የተሰበሰበ አስተያየትን መሰረት በማድረግ በፍርድ ቤቶች የሚታዩ የሙስና ስጋቶችን መለየት ተችሏል።
የፍትህ ስርዓቱ ያለ ምንም ውጫዊና ውስጣዊ ተጽዕኖ ነጻና ገለልተኛ በሆነ መልኩ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ የሙስና ስጋቶችና መንስኤዎቻቸውን ለይቶ ተጋላጭ እንዳይሆን ማድረግ እንደሚገባ ታምኖበት ወደ ስራ እንደተገባም ተናግረዋል።
በጥናቱ ከተለዩና በህዝብ መድረክ ከተገኙ የሙስና ስጋቶች ውስጥ “የዳኝነት ክርክሩ አግባብ ባለው የስነ ስርዓት ህግ መሰረት አለመካሄዱ፣ የዋስትና መብት አላግባብ መከልከል ወይም መፍቀድ፣ ክርክር ፍርድና ውሳኔ ሲሰጥ ከአድልዎ ነጻ አለመሆን ይገኙበታል” ብለዋል።
ተከሳሽን ያለ አግባብ ጥፋተኛ ማለት፣ ነጻ መልቀቅ፣ ቅጣት መጨመር፣ በምልጃ መስራትና ሌሎችም ስጋቶች እንዳሉ ፕሬዝዳንቱ ጠቁመዋል።
ፍርድ ቤቶች በሙስናና በሌብነት ተግባራት ከሌላ ተቋምና አስፈጻሚ መስሪያ ቤት የተጠረጠረ ሊዳኝ የሚመጣበት ተቋማት መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ከሙስና ድርጊት የነጹ መሆን እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
በእነዚህ ተቋማት ሌባ ካለ ጉዳዩ በተገቢው መንገድ ሊታይ ስለማይችል ይህን ለማስተካከል ሰነድ ተዘጋጅቶ ሙስና የመከላከል ስራ እንደተጀመረ ገልጸዋል።
በፍትህ አገልግሎት አሰጣጡ የተለዩ ስጋቶችን ለመከላከልም ሙስናን የመከላከሉ ስራ ህዝባዊ መሰረት እንዲኖረው መደረጉን ፕሬዚዳንቱ ጠቅሰዋል።
በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ረዳት ዳኛ የሆኑት አቶ መላኩ ከበደ በበኩላቸው የሚስተዋሉ የሙስናና ብልሹ አሰራር ችግሮችን ለመቅረፍ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በአግባቡ ህጉን መሰረት እንዲያደርጉ መሰራት እንዳለበት አመልክተዋል።
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየረቀቀና ውስብስብ እየሆነ የመጣው የሙስና ድርጊት በህዝቡ ዘንድ እንደ ነውር አለመታየቱ ችግሩን እንዳባበሰው ገልጸዋል።
የተጀመረው ሙስና የመከላከል ጥረት ከግብ እንዲደርስ ግልጽ አሰራርን መዘርጋት እንደሚያስፈልግ ጠቁመው፤ ለዚህም ፍርድ ቤቶችን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በቁርጠኝነት የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት።
በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የስነምግባርና ጸረሙስና መከታተያ ዳይሬክተር አቶ አየሁ አምላኩ በተቋሙ ሙስናና ብልሹ አሰራር ድርጊት እንዳይፈጸም ለማድረግ ሰነድ ተዘጋጅቶ ከዞን እስከ ወረዳ ካሉ የፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶች ጋር ውይይት በማድረግ ስራ መጀመሩን ገልጸዋል።
ሰነዱ የሚነሱ ቅሬታዎችን መሰረት ያደረገና ህዝብን በማነጋገር የተለዩ አጋላጭ ሁኔታዎች ላይ በማተኮር መዘጋጀቱን ጠቁመው፤ በደላላ፣ በዝምድና በዕምነትና በሌሎች መንገዶች በመጠቀም ህዝቡ የተሰጠውን ህገመንግስታዊ መብት የመንፈግ ስራ መኖሩ መለየቱን ገልጸዋል።
በክልሉ በሚገኙ ፍርድ ቤቶች ባለፉት ስድስት ወራት የስነ ምግባር ጉድለት ለማረም በተዘረጋ ስርዓት መሰረት በዳኞች፣ በረዳት ዳኞች በሬጅስትራሮችና በተከላካይ ጠበቆችና በጉባኤ ባለሙያዎች ላይ 26 የክስ አቤቱታዎችና ጥቆማዎች መቅረባቸውን ተናግረዋል።
ከእነዚህ ውስጥ አራቱ በደሞዝ እንዲቀጡ፣ አንድ በጽሁፍ ማስጠንቀቂያ 18 ጉዳያቸው እንዲጣራ ወደ ንዑስ ጉባኤ መላኩን ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል።