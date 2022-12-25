በዓመታዊው የቅዱስ ገብርኤል ንግስ በዓል ላይ የሚታደሙ እንግዶችን ለማስተናገድ ዝግጅት ተደርጓል- የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር

ሐዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 16 /2015 ታህሳስ 19 በሚከበረው ዓመታዊው የቅዱስ ገብርኤል ንግስ በዓል ላይ የሚታደሙ እንግዶችን ለማስተናገድ የሚያስችል በቂ ዝግጅት ማድረጉን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ገለጸ።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ እንደገለጹት፤ የከተማዋ ትላልቅ በዓላትንና ሁነቶችን የማስተናገድ ልምድ ከህዝቦቿ እንግዳ ተቀባይነትና ከከተማዋ ሰላም ጋር የተቆራኘ ነው።
ከተማዋ ለኮንፍረንስ ቱሪዝም ምቹና ዝግጁ በመሆኗ በብዙዎች መመረጧን ጠቅሰው፤ በቅርቡ የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረሰቦች ቀንና የብልጽግና ፓርቲን ስብሰባ በህዝቦቿ ጨዋነት በሰላም ማስተናገዷን ለአብነት አንስተዋል።
በከተማዋ የሚከናወኑ ሀገራዊና ሃይማኖታዊ ሁነቶች የቱሪዝም ዘርፉን በማጠናከር ኢኮኖሚያዊ መነቃቃት እየፈጠሩ በመሆኑ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል።
በዓመት ሁለት ጊዜ የሚከበረው የቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓል በከተማዋ በከፍተኛ ድምቀት ሲከበር መቆየቱን አስታውሰው፤ በመጪው ታህሳስ 19 ቀን 2015 ዓ.ም የሚከበረውን የቅዱስ ገብርኤል ንግስ በዓል በደመቀና በሰላም እንዲከበር በቂ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል።
የከተማ አስተዳደሩና ነዋሪው በበዓሉ ለመታደም ከሀገር ውስጥ ሆነ ውጭ የሚመጡ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ የሚያስችል ዝግጅት መጠናቀቁን ነው ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ለኢዜአ የገለጹት።
የከተማውን ጸጥታ በተቀናጀ መንገድ አስተማማኝነቱን ማስቀጠልና ሆቴሎችን ጨምሮ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የዋጋ ጭማሪ ሳያደርጉ እንግዶችን እንዲያስተናግዱ መግባባት ላይ መደረሱን ተናግረዋል።
የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚመለከታቸው አካላት ተቀናጅተው እየሰሩ እንደሆነ የጠቀሱት ከንቲባው፤ ይህን ለማጠናከር የከተማ አስተዳደሩ የሰላም ስራውን አሳታፊ በሆነ መልኩ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የሰላምና ጸጥታ ስራውን በቴክሎኖጂ የማገዙ ስራ ዘንድሮው በተደራጀ መልኩ መጀመሩን ጠቁመው፤ በከተማዋ የተስተናገዱ ትላልቅ ሁነቶች በሰላም እንዲጠናቀቁ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስራ መሰራቱን አስታውሰዋል።
በመጪው ረቡዕ የሚከበረው የቅዱስ ገብርኤል በዓልም በሰላም እንዲጠናቀቅ በደህንነት ካሜራዎች የታገዘ ስራ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
ከንቲባው አያይዘውም ለበዓሉ የሚመጡ እንግዶች ሃዋሳን እንደ ቤታቸው አይተው በዓሉን በተረጋጋ ሁኔታ እንዲያከብሩ ጠይቀዋል።