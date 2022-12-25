የጌዲኦ ጉጂ መልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች የሚከሰቱ ጉዳቶችን ለመቋቋም ትምህርት የሚወሰድበት ነው

ታህሳስ 16/2015 (ኢዜአ ) የጌዲኦ ጉጂ መልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች የሚከሰቱ ጉዳቶችን ለመቋቋም ትምህርት የሚወሰድበት መሆኑን የፌደራልና የክልሎች አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነሮች ገለጹ።
ከ4 ዓመት በፊት በጉጂ እና ጌዲኦ አጎራባች ወረዳዎች ተከስቶ በነበረው ግጭት የአካባቢው ነዋሪዎች ተፈናቅለው መቆየታቸው ይታወሳል።
መንግስት እና ሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ባደረጉት ርብርብ አሁን ላይ ከአካባቢው ተፈናቅለው የቆዩ ዜጎች ወደነበሩበት መደበኛ ህይወት ተመልሰዋል።
የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክትል ኮሚሽነር ነሲቡ ያሲን የመልሶ ማቋቋም ስራ በርካታ ተዋንያን የሚሳተፉበት እና በርካታ ሀብት የሚጠይቅ ነው ብለዋል።
በተፈጥሮም ይሁን በሰው ሰራሽ አደጋ በሚከሰቱበት ወቅት ሰፋፊ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች እንደሚሰሩ ጠቁመዋል።
በተለይም ከግጭት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ መፈናቀሎች ከሆኑ ደግሞ የሰላም ግንባታ ስራዎች ወሳኝ መሆናቸው አንስተዋል።
በጌዲኦ እና ጉጂ ተከስቶ የነበረውን ችግር የተፈታበት መንገድ በተለያዩ ጊዜያት የሚፈጠሩ መሰል ችግሮች እንዴት እንደሚፈቱ በምሳሌነት የሚወሰድ መሆኑን አንስተዋል።
በመልሶ መቋቋም ስራው ከ2 ሺህ በላይ ቤቶችን ከመገንባት ባሻገር ከ17 ሺህ በላይ የአካባቢው ወጣቶችን የስራ እድል ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተግባራት መከናወናቸውንም ተናግረዋል፡፡
የአካባቢው ማህበረሰብን ያካተተ የሰላም ኮሚቴ በማቋቋም የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የሚያጠናክሩ በርካታ የሰላም ግንባታ ስራዎች መከናወናቸውንም ነው የተናገሩት፡፡
በኦሮሚያ ክልል የቡሳ ጎፋኖ ኃላፊ የሆኑት ሙስጠፋ ከድር በበኩላቸው ፕሮጀክቱ በሁለቱም አካባቢዎች ከፍተኛ ለውጥ ማምጣቱን ተናግረዋል።
በተሰሩ የሰላም ግንባታ ስራዎች አካባቢው አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ወደ ነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለሱን ጠቁመዋል።
እነዚህ ስራዎች ጥሩ ልምድ የተገኘባቸውና ትምህርት የሚወሰድባቸው መሆናቸውን በመግለጽ።
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ጋንታ ጋምዓ በግጭቱ ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ ከማድረግ ባሻገር ህዝብን ያሳተፈ የመልሶ ማቋቋም ሰራዎች መከናወናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
ይህም በአካባቢው ዘላቂ ሰላም በመገንባት ረገድ ትልቅ ሚና ማበርከቱን ተናግረዋል፡፡