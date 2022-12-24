አርቲስት ክቡር ዶክተር ዓሊ መሀመድ ቢራን የሚዘክር “ዝክረ ዓሊ”መርሃ-ግብር ተካሄደ

ጅማ (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 ታዋቂው የጥበብ ሰው አርቲስት ክቡር ዶክተር ዓሊ መሀመድ ቢራ የሚያስታውስ “ዝክረ ዓሊ”መርሃ ግብር በጅማ ዪኒቨርሲቲ ተካሄደ።
አርቲስት ክቡር ዶክተር ዓሊ በሙዚቃው ዘርፍ ሁለገብ ክህሎትን በማዳበር ፈር ቀዳጅ በቋንቋና ሳይወሰን በርካታ አድማጮችን በሙዚቃው መግዛት የቻለ የጥብብ ሰው እንደነበር በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል።
“ወርቃማ ህይወት በምጡቅ ተሰጥኦ” በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው በዚሁ ዝክረ ዓሊ መርሃ-ግብር አርቲስቱ በህይወት ዘመኑ የሰራቸው ስራዎች ተዘክረዋል።
የዝክረ ዓሊ ቢራ መርሃ ግብርን በንግግር የከፈቱት የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ዶክተር ጀማል አባ ፊጣ እንዳሉት አርቲስቱ በተለያዩ ጭብጦች በተለያዩ ቋንቋዎች አዚሟል።
አርቲስት ክቡር ዶክተር ዓሊ ቢራ ስለ ተፈጥሮ፣ ስለሀገር፣ ስለትምህርት፣ ስለስፖርት፣ ስለይቅርታ፣ ስለአንድነት፣ ስለፍቅር በመቶዎች የሚቆጠሩ ስራዎችን አበርክቷል ብለዋል።
ዶክተር ጀማል እንዳሉት “በሬደ ኡማ ፈያ ጂሬኛ” እና ሌሎች ዜማዎቹ ተፈጥሮን እና ውበትን አሰናስሎ በልዩ ውብ ዜማ የገለጸበት መንገድ አርቲስት ዓሊ ለተፈጥሮ የነበረውን አዎንታዊ አተያይ ያንጸባርቃል።
ትምህርት ለሰው ልጆች ሁሉ መሰረትና ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነም “በርኖታ” በተሰኘው ጣዕመ ዜማው አይረሴና ትውልድን ለዕውቀት ያነቃቃ መልዕክት በጥበብ ሰብኳል ብለዋል።
የጅማ ዩኒቨርሲቲ ለክቡር ዶክተር አሊ ቢራ በ2002 ዓ.ም የክብር ዶክትሬት የሰጠ ሲሆን፤ በ2006 ደግሞ የሙዚቃ ትምህርት ቤቱን በስሙ እንደሰየመም አስረድተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል፣ ኪነ ጥበብ እና ቱሪዝም ምክትል ቢሮ ኃላፊና የሙዚቃ ባለሙያው አቶ ሠርፀ ፍሬስብሐት ክቡር ዶክተር ዓሊ ቢራን አስመልክተው ንግግር አድርገዋል።
አቶ ሠርፀ በንግራቸው እንዳሉት በቋንቋ ሳይወሰን በርካታ አድማጮችን በሙዚቃው መግዛት የቻለ የጥብብ ሰው ነበር።
አርቲስት ክቡር ዶክተር ዓሊ በተለይም በጣም ቀላል እና ውብ አቀራረብ የሚጠቀም ባለ ልዩ ተሰጥኦ እንደነበር አስታውሰው፤ ሁለገብ የሙዚቃ ክህሎትን በማዳበር ፈር ቀዳጅ ግሩም የጥበብ ሰው ነበር ሲሉ ገልጸውታል።
አርቲስት ክቡር ዶክተር ዓሊ በክቡር ዘበኛ ተቀጥሮ በሚሰራበት ዘመን የዜማ፣ የግጥም እና የሙዚቃ ተሰጥኦዎች የነበሩት ታላቅ የጥበብ ሰው እንደነበረም አስረድተዋል።
ታላቁ የጥበብ ሰው ለሀገሩ በርካታ የጥበብ ትሩፋቶችን ትቶ ያለፈ መሆኑን የገለጹት አቶ ሰርፀ እንደነቦምርሌ የመብት ጥሰትን፣ መገፋትን እና ኢ-ፍትሃዊነትን በዜማዎቹ ተቃውሟል፤ ለእኩልነት ታግሏል ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው የዓሊ ቢራ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የክቡር አርቲስት ዓሊ ቢራን የተለያዩ ስራዎች አቅርበዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የአርቲስቶች ማህበር ፕሬዝደንት አቶ ዳዊት ይፍሩ፣ የዓሊ ቢራ ባለቤት ወይዘሮ ሊሊ ማርቆስ፣ አርቲስት መሀመድ ቆጴ፣ አርቲስት ፀጋዬ ደንደና፣ የጥበብ ባለሙያዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋል።