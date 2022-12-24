የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ የሙስና ጥቆማዎችን የሚቀበልና የሚያደራጅ ቡድን አቋቋመ

ደብረ ማርቆስ ፤ ታህሳስ 15 ቀን 2015(ኢዜአ) ፡- በአማራ ክልል የሙስና ጥቆማዎችንና ማስረጃዎችን የሚቀበልና የሚያደራጅ ቡድን ተቋቁሞ ማጣራት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ፍትህ ቢሮ ገለጸ።
በደብረ ማርቆስ ከተማ በወንጀል የተገኘ ሀብትን ለማስመለስ የሚያግዝ ስልጠና ለባለድርሻ አካላት እየሰጠ ነው።
የክልሉ ፍትህ ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ዝጋለ ገበየሁ በወቅቱ እንዳሉት፤ የሙስና ወንጀል የስርዓቱ ዋና አደጋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለመከላከል በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው።
ክልሉ በጦርነት ውስጥ የቆየ ቢሆንም አሁን የተፈጠረውን ሰላም በመጠቀም የሙስና ጥቆማዎችንና ማስረጃዎችን የሚቀበል እና የሚያደራጅ ቡድን ተቋቁሞ ማጣራት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ስልጠናውም በማንኛውም የወንጀል ድርጊት የተገኘን ሀብት ከቅጣት ባለፈ ድርጊት ፈጻሚው እንዳይጠቀምበት ለማስመለስ ፈጻሚ አካላት በቅንጅት እንዲሰሩ ለማስቻል ነው ብለዋል።
በወንጀል የተገኘን ሀብት የማስመለስ ህጉ በፊትም እንደነበር ጠቅሰው፤ ነገር ግን ወንጀለኞችን ከማስቀጣት ያለፈ በሂደቱ በሙስና የተገኘን ገንዘብ በመውረስ አጥጋቢ ስራ አለመሰራቱን አውስተዋል።
ወንጀለኞችም የወንጀል ክስ እስከሚጣራባቸው ድረስ በዚህ ሂደት የተገኘውን ገንዘብ በማሸሽ መንግስትን ለኪሳራ ይዳርጉ እንደነበር አብራርተዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትም ቅንጅታዊ አሰራርን ከማሳደግ ባለፈ ጉዳዩን በቀጥታ ሊከታተል የሚችል ዳይሬክቶሬት ከክልል እስከ ዞን ተዋቅሮ አጋዥ የአሰራር መመሪያ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ከስልጠናው ተሳታፊዎች መካከል የሰሜን ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ የሙስና መከላከል ቡድን መሪ ረዳት ኢንስፔክተር ሊቁ ችሎት፤ ስልጠናው በአዲስ ተነሳስተን ተናበንና ተቀናጅተን እንድንሰራ የሚያስችል ነው ብለዋል።
ቀደም ሲል የሙስና ወንጀል ውስብስብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የጎላ ክፍተት እንደነበረ ጠቅሰው፤ አሁን ግን አሰራሮችን በማጠናከር ሙሰኞች ያለአግባብ ያገኙትን ገንዘብ ለማስመለስ ስልጠናው ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህ በፊት በወንጀል የተገኘን ሀብት ማስመለስ ብዙም ትኩረት ባለመሰጠቱ ሙስና ፈጻሚው እንዲበራከት በር ከፍቶ ቆይቷል ያሉት ደግሞ የባህር ዳርና አካባቢዋ ፍትህ መምሪያ አቃቢ ህግ ባለሙያ ወይዘሮ ሀይማኖት ሳልለው ናቸው።
የአሁኑ አሰራር ወንጀል ፈጻሚው እንዲቀንስ ከማድረጉ ባሻገር የተመዘበረው የመንግስት ሃብት በመወረስ ችግሩን ለማስወገድ መሰረት እንደሚጥል ተናግረዋል።
በስልጠናው ላይ በየደረጃው የሚገኙ የአቃብያነ ህግና መርማሪ ፖሊስ ባለሙያዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ።