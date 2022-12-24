የክልሉ ሠላም በዘላቂነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እና የተፈጥሮ ሀብቱ እንዲለማ እንደግፋለን -የአሶሳ ነዋሪዎች

አሶሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 የክልሉ ሠላም በዘላቂነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እና የአካባቢው የተፈጥሮ ሀብት እንዲለማና ህዝቡ እንዲጠቀም መንግስት የሚያደርገውን እንቅሰቃሴ እንደሚደግፉ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ ኢዜአ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገለጹ።
የክልሉ መንግስት ለሰላም ባለው ቁርጠኝነት የታጠቂ ቡድን አባላት በሰላማዊ መንገድ እየመለሰ መሆኑን የክልሉ የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል።
ከነዋሪዎች መካከል አቶ አህመድ ከማል፤ በክልሉ የሰላም እጦት ዋነኛ ችግር ሆኖ መቆየቱን አስታውሰዋል።
የክልሉ የጸጥታ መደፍረስ ዋነኛ ምክንያት ታጣቂ ቡድን በሚያከትለው ችግር እንደነበር ጠቅሰዋል።
መንግስት ይህንን በመረዳት ከታጠቂ ቡድኑ ጋር በሰላማዊ መንገድ በመነጋገር ወደ ሰላም እንዲመለስ ማድረጉ አስደሳች እና እፎይታ የሰጠ ነው ብለዋል።
ይህም በተለይ በባህላዊ መንገድ ተመርቶ በጠረፍ በኩል ወደ ውጪ የሚወጣውን የተፈጥሮ ሃብት በማስቀረት ህብረተሰቡ በዘላቂነት እንዲጠቀም ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ለሃገር ኢኮኖሚ እንዲውል የሚያደርግ እንደሆነ አስረድተዋል።
መንግስት የጀመረውን ጥረት እንደሚደግፉ ገልጸው፤ በክልሉ የታየው ሠላም እንዲቀጥል እፈልጋለሁ ብለዋል።
በክልሉ ለሰላም እጦት ዋነኛ ምክንያት የሆነው ታጣቂው ቡድን ወደ ሰላማዊ መንገድ እንደመጣ የክልሉ ህዝብ በተለይም ጠረፍ አካባቢ ማህበረሰብ መስዋዕትነት ከፍሏል ያሉት ደግሞ አቶ ኢብራሂም አዙቤር ናቸው።
የፌዴራልና የክልል መንግስታት ኮማንድ ፖስት ከማቋቋም ጀምሮ ያደረጉትን ጥረትም አድንቀዋል።
በቀጣይም ሌሎች በውጭም ሆነ በውስጥ ያሉ ጽንፈኛ ሃይሎች ተጠቂ እንዳይሆኑ በሰላማቂ መንገድ ሙሉ በሙሉ በመመለስ ህብረተሰቡ ፊቱን ወደ ልማቱ እንዲያዞር ከመንግስት ጎን ተሰልፈው እንደሚደግፉ ተናግረዋል።
አቶ ጋሩምሳ ኦልማ በበኩላቸው፤ ልማትም ሆነ ማንኛውም ስራ ያለ ሰላም አይሳካም ብለዋል።
በሰላም የተመለሱትን የታጣቂ ቡድን አባላት በሃገራቸው ሰርተው መቀየር እንዲችሉ ከማድረግ ጀምሮ ጠንካራ ግንዛቤ ፈጠራ መስራት የሁላችንም ግዴታ ነው ሲሉ ገልጸዋል።
የጠላትን ሴራ ማክሸፍ የሚቻለው ህብረተሰብን በበለጠ በማቀራረብ ነው ሲሉም ጠቁመዋል።
የክልሉ ሠላም ተጠናክሮ በዘላቂነት በመቀጠል የአካባቢው የተፈጥሮ ሀብት እንዲለማና ህዝቡ እንዲጠቀም መንግስት የሚያደርገውን እንቅሰቃሴ እንደሚደግፉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ የሰላም ግንባታ ዘርፍ ምክትል ሃላፊ አቶ ፈይሳ አያና፤ የክልሉ መንግስት ለሰላም ባለው ቁርጠኝነት የታጠቁ ሃይሎችን በሰላማዊ መንገድ እየመለሰ መሆኑን አስታውቀዋል።
በቅርቡ ስምምነት በማድረግ ትጥቁን ፈትቶ በሠላም የተመለሰው የቤህነን አባላት ዘላቂ የተሃድሶ ስልጠና እየተሰጣቸው መሆኑን ገልጸው፤ የክልሉ መንግስት በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው አምራች እንዲሆኑ ለማድረግ እቅድ ማዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
የክልሉ ሰላም መሻሻል እያሳየ መምጣቱንም ተናግረዋል።
በክልሉ ባለፉት ሶስት ዓመታት የነበረው የጸጥታ ችግር ህብረተሰቡን ለጉዳት ማጋለጡን ያወሱት አቶ ፈይሳ ፤ከዚህ ትምህርት መውሰድ አለብን ብለዋል።
ለሠላም እንቅፋት የሆኑ ችግሮችን ማስወገድ በሚቻለበት መንገድ በየደረጃው የሚገኘው አመራር ህብረተሰቡን በተከታታይ እያወያየ መሆኑን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ በጸጥታ ችግር የባከነውን ጊዜ ለማካካስ በተሰማራበት ሁሉ በቁጭት በመስራት ከድህነት ለመውጣት መረባረብ እንዳለበት አመልክተዋል።
የክልሉ መንግስት የተገኘውን ሠላምና መረጋጋት ተጠቅሞ የህብረተቡን ጥያቄ ለመመለስ ፊቱን ወደ ልማት ማዞሩን አቶ ፈይሳ አስረድተዋል።