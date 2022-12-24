የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ገለልተኝነት ለትምህርት ጥራት መሻሻል አስተዋጽኦው የጎላ ነው– ምሁራን

ዲላ (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ራስ ገዝ በማድረግ ገለልተኝነታቸውን ማረጋገጥ ለትምህርት ጥራት መሻሻል የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የዘርፉ ምሁራን ገለጹ።
በዲላ ዩኒቨርሲቲው “የትምህርት ጥራት ለዘላቂ ልማት” በሚል ርዕስ 10ኛው ሀገር አቀፍ የምርምር አውደ ጥናት ተካሂዷል።
በዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍቃዱ ወልደማርያም እንዳሉት በተቋሙ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው።
እንደ ሀገር የትምህርት ተደራሽነትና ፍትሃዊነት ጥያቄ ገታ ተደርጎ ለትምህርት ጥራት ትኩረት መሰጠቱ ተገቢና ለሰልጣኞች አቅም የሚፈጥር ነው።
በተለይ የትምህርት ፍኖተ ከርታ ጥናትን መሰረት ያደረጉ የስርዓተ ትምህርት ክለሳ፣ የመምህራን አቅም ግንባታ፣ ወጥ የሆነ የምዘና ስርዓት መኖር እንዲሁም ለጥናትና ምርምር ትኩረት መደረጉ ለትምህርት ጥራት መሻሻል መሰረት እንደሚጥል ገልጸዋል።
በተጨማሪም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ራስ ገዝ እንዲሆኑ መደረጉ የተቋማቱን ገለልተኝነት በማረጋገጥ የትምህርት ጥራት እንዲሻሻል ድርሻው የጎላ መሆኑን ምክትል ፕሬዚዳንቱ አስረድተዋል።
እንደ ሀገር ለሥራ አጥነት፣ ሌብነት እና መሰል ፈተናዎች የትምህርት ስርዓቱ ብልሽት አንድ ምክንያት መሆኑን ያነሱት ደግሞ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በመድረኩ ላይ የጥናት ውጤታቸውን ያቀረቡት መምህርና ተማራማሪ ያሬድ ሙላት ናቸው።
“ከእውቅት ባለፈ በባህሪና አመለካከቱ በዓለም አቀፍ እይታ የተቃኘ ትውልድ ለመፍጠር በቁርጠኝነት መስራት አለብን” ብለዋል።
ለዚህም ሀገር በቀል እውቀትን ከዓለም አቀፍ ጋር በማቀናጀት ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት መስጠት እንደሚገባ ጠቁመው፣ ይህም ተወዳዳሪ ትውልድ በመፍጠር ለችግሮች ምላሽ ለመስጠት ያስችላል ብለዋል።
በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ቴዎድሮስ ፍርዱ በበኩላቸው፣ ወጥ የሆነ የምዘና ስርዓትን በመዘርጋትና ተቋማትን ራስ ገዝ በማድረግ የትምህርት ጥራትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
“በትምህርት ዘመኑ በሁሉም የትምህርት ፕሮግራሞች ተማሪዎች የመውጫ ፈተና እንዲወስዱ ከማድረግ ባለፈ የመምህራን ጥራት ማሻሻያና የተቋማት ምዘና ይከናወናል” ብለዋል።
ይህም የትምህርት ጥራትን ከማሻሻል ባለፈ ብቃት ያለው ትውልድ ለመፍጠር የተጀመሩ ዘርፍ ብዙ ሥራዎችን እንደሚያጠናክር አቶ ቴዎድሮስ አመላክተዋል።
በመድረኩ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመጡ ምሁራንና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን ከ13 በላይ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል።