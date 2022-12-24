የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሙስናና ብልሹ አሰራርን ማጋለጥ ይገባቸዋል – የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት

አዳማ (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሙስናና ብልሹ አሰራርን በማጋለጥ የህዝብና የሀገር ጥቅም እንዲከበር አበክረው መስራት እንዳለባቸው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስገነዘቡ።
ሌብነትና ብልሹ አሰራርን መታገል በሚቻልበት ሂደት ላይ የፍትህ ሚኒስቴር፣ የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የተሳተፉበት የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው።
‘ለፀረ- ሙስና ትግሉ የምርመራ ጋዜጠኝነት‘ በሚል መሪ ሀሳብ በተዘጋጀው መድረክ ላይ ዶክተር ለገሰ ቱሉ እንደገለፁት፤ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና አመራሮች ለሰላም፣ ለፍትህና ለዴሞክራሲ ግንባታ እንቅፋት የሆነውን ብልሹ አሰራር፣ ሌብነትና ሙስና እንዲወገድ በትኩረት መስራት ይጠበቅባቸዋል።
“የመገናኛ ብዙሃን ዋና ተልዕኮ ማህበረተሰቡን ማስተባባርና ማንቃት ነው” ያሉት ዶክተር ለገሰ ፤ የህዝቡ የጋራ እሴት እንዲጎለብትና እንዲሰፋ ብሎም የህዝብና የሀገር ጥቅም እንዲከበር በመተባበር መስራት አለብን ነው ያሉት።
መድረኩ ያስፈለገውም በእውቀት፣ በክህሎትና በአሰራር ሊገለፅ የሚችልን ጉድለትና ክፍተት በልምድ ልውውጥና በአቅም ግንባታ ለማስተካከል መሆኑንም ተናግረዋል።
የመገናኛ ብዙሃን አካላትና ባለሙያዎች ከዋና ተልዕኳቸው ባፈነገጠ መልኩ በተግባር በሚገለፅ ሁኔታ የጽንፈኝነትና አክራሪነት አስተሳሰብ ሰለባ የሚሆኑበት አጋጣሚዎች እንደሚስተዋልም አንስተዋል ዶክተር ለገሰ።
የመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን ተቋማትና ሙያተኞች ችግሮቹን በማጋለጥ ሙያዊ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ አስገዝበዋል።
ከግዥ፣ ከመሬት፣ ከፍትህና መልካም አስተዳደር ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለማስወገድ በዘርፉ ያሉ የምርመራ ጋዜጠኞችና የዘርፉ አመራሮች በቅንጅት በመስራት ሙያዊ አጋዥነታቸውን በተግባር ማረጋገጥ አለባቸው ብለዋል።
የመንግስት ግዥ፣ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶች የመሳሰሉት ዘርፎች የፍትህ ስርዓቱን በገንዘብ የማዛባት አሰራሮች ሁሉ የጋራ ትግል የሚፈልጉ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፍቃዱ ፀጋ ናቸው።
“በዜጎች ስነ-ልቦና ላይ የበላይነት የያዘውን ሌብነት፣ ብልሹ አሰራርና ሙስናን ማስወገድ አለብን” ያሉት አቶ ፍቃዱ፤ ሙስና አስተሳሰብ በመሆኑ የዜጎችን አመለካከት ለመቅረፅ የመገናኛ ብዙሃን አካላት ሙያዊ ሃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል።
በተለይም አዋጆች፣ ህጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና አሰራሮች ለዜጎች ብቻ እየጠቀሙ መሆኑን ዘርፉ በመከታተል ማረጋገጥና አተገባበራቸው ላይ ያሉትን ክፍተቶች በማጋለጥ ረገድ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
ዜጎች ህገ መንግስታዊ መብታቸውን በገንዘብ እንዳይገዙ፣ መብትና ግዴታቸውን አውቀው ሌብነትና ብልሹ አሰራርን እንዲታገሉ ማንቃትም ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር መሆኑን አመልክተዋል።