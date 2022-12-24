ኢትዮጵያ በታዳሽ ሃይል ያላትን እምቅ ፀጋ በማልማት መላውን ህዝብ የሀይል ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 ኢትዮጵያ በታዳሽ ሃይል ያላትን እምቅ ፀጋ በማልማት መላውን ህዝብ የሀይል ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚንስቴር አስታወቀ።
በፀሐይ ሃይል የሚሰሩና ሃይል የሚቆጥቡ ቁሶችን የሚያመርቱና የሚገጣጥሙ ኢንዱስትሪዎችን በመደገፍ በአገር ውስጥ ለማምረት ትኩረት መሰጠቱንም ሚኒስቴሩ ገልጿል።
ከሚንስቴሩና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተውጣጡ አካላትን ያሳተፈ ቡድን በባህር ዳር ከተማ በ100 ሚሊዮን ብር የተገነባውን የታዳሽ ሃይልና የሃይል ቆጣቢ የኤሌክትሪክ ቁሶች ማምረቻ ፋብሪካን ዛሬ ጎብኝቷል።
የውሃና ኢነርጂ ሚንስትር ዲኤታ ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ወሊ በጉብኝቱ ወቅት እንዳሉት፣ መንግስት ትልልቅ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን እየገነባ ነው።
በእዚህም 65 በመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን ህዝብ ከብሔራዊ የሀይል ቋት የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ኢትዮጵያ በታዳሽ ሃይል ያላትን እምቅ ፀጋ በማልማት መላው ህዝብ የሀይል ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
ለእዚህም ከአጠቃላይ 35 በመቶ ለሚሆነውና በገጠር ተበታትኖ ላለው ህዝብ በፀሐይ ሃይል የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎችን ለማሰራጨትና ትናንሽ የሀይል ማመንጫ ግድቦች በግል ባለሀብቱ በማስገንባት ሀይልን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ነው ያስረዱት።
ይሁንና “በፀሐይ ሃይል የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎችን በስፋትና በዓይነት ከውጭ በማስገባት ተደራሽ ለማድረግ የሚጠይቀው ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ሀገር ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተዳምሮ አስቸጋሪ አድርጎታል” ብለዋል ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን።
ችግሩን ለማቃለል በፀሐይ ሃይል የሚሰሩና ሃይል የሚቆጥቡ ቁሶችን በማምረትና በመገጣጠም ሥራ የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎችን በመደገፍ በአገር ውስጥ ለማምረት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን እንዳሉት፣ በአገር ውስጥ ማምረት 50 በመቶ፤ ሲገጣጠም ደግሞ 15 በመቶ የውጭ ምንዛሬን ስለሚቀንስ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ደግፎ ወደሥራው እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል።
“ለዚህም ፋብሪካዎች የሚያነሳቸውን የፖሊሲ፣ የውጭ ምንዛሬ፣ የቴክኖሎጂ እውቀት ማነስና ሌሎች ችግሮች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ይፈታል” ሲሉ አረጋግጥዋል።
በባህር ዳር ከተማ የተገነባው የአብራአምባ ቴክኖሎጂ ፋብሪካ ባለቤት አቶ ሳምሶን በላይነህ በበኩላቸው ለፋብሪካው ግንባታ 100 ሚሊዮን ብር ወጪ መደረጉን ገልጸዋል።
ፋብሪካው የታዳሽ ሃይል እና ሃይል ቆጣቢ የኤሌክትሪክ እቃዎችን እንደሚያመርት ጠቁመው፣ በአሁኑ ወቅት የማሽን ተከላ ሥራ ተጠናቆ ሃይል ቆጣቢ የኤሌክትሪክ እቃዎችን ለናሙና ማምረቱን ጠቁመዋል።
በ10 ሺህ ስኩዬር ሜትር ቦታ ላይ ያረፈው ፋብሪካው ውሱን ጥሬ እቃዎችን ብቻ ከውጭ እንደሚያስገባ ገልጸው፣ “ለእውቀትና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ፋይዳው የጎላ ነው” ብለዋል
“በአሁኑ ወቅት ፋብሪካው 20 ሠራተኞችን ቀጥሮ የሙከራ ምርት ላይ ሲሆን በቀጣይ በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር 100 ለሚሆኑ ሠራተኞች የሥራ እድል ይፈጥራል” ብለዋል።
በቀጣይም የማምረቻ ማሽኖችን በአይነትና በቁጥር በማሳደግ በፀሐይ ሀይል የሚሰሩ የሶላር ፓኔሎችን ለማምረት ማቅዱንም አመልክተዋል።
ፋብሪካው ሙሉ በሙሉ ወደ ማምረትና ማሰራጨት እንዲሸጋገር ያለበትን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ችግርና እንዲፈታና የማበረታቻ ስርአቱ እንዲሻሻል አቶ ሳምሶን ጠይቀዋል።
የውሃና ኢነርጂ ሚንስቴር ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለመስኖ ልማት የሚውሉ ዘጠኝ የፀሐይ ሃይል ፕሮጀክቶችን በቅርቡ ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው።