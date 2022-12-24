በአዲስ አበባ የብዝሃ ቋንቋ ስርዓተ ትምህርት ለመተግበር እየተደረገ ላለው የዳሰሳ ጥናት የግብዓት ማሰባሰቢያ የምሁራን መድረክ እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ ኢዜአ ታኅሣሥ 15፣ 2015፦ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቤቶች የብዝሀ ቋንቋ ስርዓተ ትምህርት ለመተግበር የተካሄደ የዳሰሳ ጥናት ውጤት ግብዓት ማሰባሰቢያ የምሁራን መድረክ እየተካሄደ ነው።
የዳሰሳ ጥናቱ በኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ከሀምሌ 2014 ዓ.ም ጀምሮ ሲካሂድ መቆየቱ ተነግሯል።
ጥናቱ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ አንድ የሀገር ውስጥና አንድ የውጪ ቋንቋ ለማካተት የተደረገ ጥናት መሆኑን የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ብርሀነ መስቀል ጠና ተናግረዋል።
ጥናቱ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሀሳቦች በግብአትነት የወሰደ ሲሆን፥ በዛሬው ዕለትም ከምሁራን ሀሳቦችን ለማሰባሰብ ውይይት እየተደረገበት ይገኛል።
ቋንቋ ለማህበራዊ ብቻም ሳይሆን ለኢኮኖሚውም ወሳኝ በመሆኑ፥ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የሚካተቱት ቋንቋዎች በሚገባ ታስቦባቸው የሚተገበሩ ናቸው ሲሉም ዶክተር ብርሀነ መስቀል ጠና ገልፀዋል።
የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ፥ የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ አሳታፊ በሆነ መልኩ የብዝሃ ቋንቋ ስርዓተ ትምህርት ጥናት ሲያካሂድ መቆየቱን አንስተዋል።
የትምህርት ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የተገኘው ግብዓት ለሌሎች አካባቢዎችም ምሳሌ ይሆናል ብለዋል።
ህጻናትን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተማር የፖሊሲው እቅድ ነው፤ ነገር ግን አተገባበሩ ውይይት ያስፈልገዋል ሲሉም ተናግረዋል።
ምሁራኑም በእውቀት ላይ የተመሰረተና ከስሜት የፀዳ አስተያየት በመስጠት ለግብዓት ማሰባሰቡ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ማሳሰባቸውን ከአዲስ አበባ ከንቲባ ፅህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።