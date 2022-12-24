በአካባቢያችን ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በጋራ እንሰራለን – የኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ የሀገር ሽማግሌዎች

ሐረር፤ ታህሳስ 15 ቀን 2015 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ምስራቅ ሐረርጌና በሶማሌ ፋፈም ዞኖች አዋሳኝ አካባቢዎች ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በጋራ እንደሚሰሩ የኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ የሀገር ሽማግሌዎች አስታወቁ።
የሀገር ሽማግሌዎቹ በሐረር ከተማ ለሶስት ቀናት ሲያካሄዱት የቆየው የጋራ የምክክር መድረክ ትናንት ሲያጠናቅቁ በሁለቱ ዞኖች አዋሳኝ በሆኑት የቱሉ ጌሌድና ጭናቅሰን ወረዳዎች የነበሩ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ስምምነት ላይ ደርሰዋል።
በስምምነት ላይ የተገኙት ከቱሉ ጉሌድ ወረዳ የመጡት የሀገር ሽማግሌ ሱልጣን ሃሰን ጂግሬ፤ በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል በነበረው አለመግባባት ጉዳት መድረሱን አሰታውሰዋል፡፡
የሁለቱ ወረዳ ነዋሪዎች በደም የተሳሰሩ ወንድማማችና እህትማማች ህዝቦች ናቸው ያሉት ሱልጣን ሃሰን፤ በፖለቲካ ትርፍ ፈላጊዎች ሴራ ግጭት ውስጥ እንደቆዩ ተናግረዋል፡፡
አክለውም ሁለቱ አዋሳኝ ወረዳዎች በስንዴ አብቃይነት የሚታወቁ ቢሆኑም፤ ላለፉት ስምንት ዓመታት በመካከላቸው በነበረው ያለመግባበት ምክንያት የሚፈለገውን ያህል ማምረት ሳይችሉ መቅረታቸውን አስታውሰዋል።
የሰላምን አስፈላጊነት በመረዳት አለመግባባቶችን ለመፍታት መስማማታቸውንም ተናግረዋል፡፡
የአካባቢውን ማህበረሰብ በማወያየትም አለመግባባቱን በመፍታት ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን እንደሚያደርጉና በሁለቱም በኩል ስምምነቱን ተላልፎ ሲገኝ በጋራ እርምጃ ለመውሰድ መስማማታቸውንም ገልጸዋል፡፡
በሁለቱም በኩል ያሉ ተፈናቃይ ዜጎች ወደ ቀያቸው ተመልሰው ወደ ቀድሞው ህይወታቸው እንዲመሩ ለማድረግ አስፈላጊው ስራ እንደሚያከናወኑም አስታውቀዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ የሀገር ሽማግሌ አባገዳ ሃጂ አህመድ ሻም ፤ ስምንት ዓመታትን ባስቆጠረውን ያለመግባባት ችግር ምክንያት ሁለቱም ወንድማማች ህዝቦች ተጎጂ መሆናቸውን አስታውሰዋል።
በችግሩ ላይ ቁጭ ብለው በግልፅ በመወያየት አለመግባባቱን ለመፍታት መስማማታቸውን ገልጸው፤ እጅ ለእጅ ተያይዘው ለልማት ትኩረት ሰጥተው እንደቀድሞ በሰላማዊ መንገድ መደበኛ ህይወታቸውን ለመምራት መግባባት ላይ መድረሳቸውን ገልጸዋል፡፡
በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት መሰረት የሌለውና በፖለቲካ ትርፍ ፈላጊዎች የተቀነባበረ ሴራ ነው ያሉት ደግሞ የፋፈም ዞን የወሰን እና ግጭት ጉዳዮች አፈታት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብዲኢሴ አህመድ ናቸው።
ችግሩ ተፈትቶ በአካባቢዎቹ ሰላምን ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት እየሰሩ መሆኑን አመልክተው፤ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ቀደም ሲል በነበረው አለመረጋጋት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀድሞ መኖሪያ ስፍራቸው ለመመለስ የሚደረገውን ጥረት እንዲሳካም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚደረግ ገልጸዋል፡፡
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን የሰላም እና ፀጥታ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አህመድናጂ አቡበከር በበኩላቸው፤ በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል የነበረው አለመግባባት ችግር ለመፍታት የተደረሰው ስምምነት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ተናግረዋል፡፡
ሁለቱ ህዝቦች በደም የተሳሰሩ ናቸው ያሉት ሃላፊው፤ አሁን ላይ የተደረሰው ስምምነት መሬት ላይ እንዲወርድ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል፡፡
አያይዘውም በሁለቱ ህዝቦች መካከል ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይም የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ስራ እንደሚቀጥል አስታውቀው፤ ለስምምነቱ ተግባራዊነት ሁሉም የበኩሉን ሚና እንዲወጣ አሳስበዋል ፡፡
በሀገር ሽማግሌዎቹ ስምምነት መሰረት በሁለቱም በኩል የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ እንደማይቻልና ስምምነቱን ተላልፎ በሚገኙ ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ የሚደግፉ መሆናቸውን የጋራ መግባባት ላይ መደረሱ ተገልጿል።