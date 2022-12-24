ዘመናዊ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓትን ለማጎልበት መስራት ይገባል–ዶክተር ይልቃል ከፋለ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 በአማራ ክልል ዘመናዊ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርአትን በገጠርና በከተማ በአስተማማኝ ሁኔታ ለማጎልበት ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው ሊሰሩ እንደሚገባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለፁ።
በመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ላይ የሚመክር ክልል አቀፍ መድረክ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው።
ርዕሰ መስተዳደሩ በመድረኩ ላይ እንደገለጹት መሬት የመልካም አስተዳደር፣ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚና የፖለቲካ አጀንዳ ዋነኛ ማጠንጠኛ ነው።
መሬት የሁሉም ብዝሃ ኢኮኖሚ መሠረት መሆኑን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተገንዝበው ዘመናዊ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርአትን በገጠርና በከተማ በአስተማማኝ ሁኔታ ለማጎልበትና ብልጽግናን ለማረጋገጥ በቅንጅት መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
መሬት የልማት ማሳለጫ እንጂ የግጭት መንስኤ መሆን እንደሌለበት የገለጹት ዶክተር ይልቃል፣ የፍትህ አካላትም በሚቀርቡ ትክክለኛ መረጃዎች ላይ ተመስርተው ውሳኔ መስጠት እንዳለባቸው ገልፀዋል።
የመድረኩ ተሳታፊዎች በመሬት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታትና ልማትን ለማፋጠን በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የበሰለ ውይይት እንዲያደርጉና የጋራ አቅጣጫ እንዲይዙም አስገንዝበዋል።
የክልሉ መሬት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሲሳይ ዳምጤ በበኩላቸው፣ “አርሶ አደሩ ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ተጠቃሚ እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ ነው” ብለዋል።
እስካሁን በተሰራው ስራም በክልሉ ለ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ባለይዞታዎች 11 ነጥብ 3 ሚሊዮን ማሳዎች 2ኛ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር መሰጠቱን ገልጸዋል።
በመድረኩም ”ዘመናዊ የመሬት አስተዳዳደር ስርዓት ግንባታ ከየት ወዴት”፣ ”በመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዙሪያ እያጋጠሙ ያሉ ተግዳሮቶች” በሚሉ ርዕሶች መነሻ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት በማድረግ የቀጣይ አቅጣጫ ይቀመጥባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል።
የምክክር መድረኩ ባለድርሻ አካላትን ያካተተ መሀኑንና ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት እንደሚቆይ ተገልጿል።