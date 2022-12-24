በአማራ ክልል የንግዱ ማህበረሰብ መብት ተጠብቆ ሀገራዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ ከክልሉ መንግስት ጋር እየተሰራ ነው

ደሴ ታህሳስ 15/2015(ኢዜአ) በአማራ ክልል የንግዱ ማህበረሰብ መብት ተጠብቆ ሀገራዊ ግዴታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አስታወቀ ።
በ15 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የተገነባው የደሴ ከተማ ንግድና ማህበራት ምክር ቤት ህንጻ ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ።
የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ አሰፋ አላምረው በዚሁ ወቅት እንደገለፁት ምክር ቤቱ የንግዱን ማህበረሰብና መንግስትን በማቀራረብ ለአገር ኢኮኖሚው እድገት በጋራ እንዲሰሩ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።
በክልሉ መብቱ የተጠበቀለት፣ ታማኝና ሀገር ወዳድ ነጋዴዎችን መፍጠር ሲቻል ነጋዴው በታማኝነት በሚከፍለው ግብር የክልሉን ልማት ለማፋጠን የሚያግዙ ስራዎች እንደሚሰሩ ጨምረው ገልፀዋል።
በአባላት መዋጮ ተገንብቶ ለምርቃ የበቃው የደሴ ከተማ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ህንጻ ለክልሉ ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃም ተምሳሌት የሚሆንና የመጀመሪያው በራስ አቅም የተሰራ ህንጻ ነው ብለዋል።
በመሆኑም ሌሎች ከተሞች ያሉትን የንግዱን ማህበረሰብ ያነቃቃና ልምድ የሚወሰድበት በመሆኑ ተሞክሮውና ልምዱ እንዲሰፋም ይደረጋል ሲሉ ገልፀዋል።
የደሴ ከተማ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ሙሉጌታ አሰፋ በበኩላቸው ህንጻው በ15 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በራስ አቅም ተገንብቶ ለዛሬ ምርቃ ደርሷል።
ህንጻው ባለ 7 ወለል ሲሆን ለንግድና ለቢሮ አገልግሎት በመዋል ተጨማሪ የገቢ አቅም ይፈጥራል ብለዋል።
ምክር ቤቱ ከ10 ሺህ በላይ አበላት ያሉት መሆኑን ጠቁመው፤ መብታቸው ተጠብቆ አገራዊ ግዴታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ በጋራ እየተሰራ መሆኑንም ገልፀዋል።
በተለያዩ ልማቶችም አሻራቸውን እንዲያስቀምጡና ታሪክ እንዲሰሩ ከመንግሥት ጋር ምቹ መደላድል ተፈጥሮ ወደ ተግባር መገባቱን አስታውቀዋል።
”በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትን መልሶ በማቋቋምና አቅመ ደካሞችንም በማገዝ ሃላፊነታችንን እየተወጣን ነው” ነው ሲሉም ገልጸዋል አቶ ሙሉጌታ።
”ንግድና ማህበራት ዘርፍ ምክር ቤቱን በማገዝና በመደገፍ አባላት ወደ ልማት እንዲገቡ ተደርጓል” ያሉት ደግሞ የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሱሌማን እሸቱ ናቸው።
ህንጻ የሰሩበትን ቦታ ከመስጠት ባለፈ በጥራት እንዲገነባ ከተማ አስተዳደሩ እገዛ ማድረጉን ገልጸዋል።
ምክር ቤቱ የንግዱን ማህበረሰብ በማስተባበር በከተማው በሚከናወኑ ልማቶች ላይ የሚያደርገው ድጋፍ የሚደነቅ በመሆኑን ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ምክትል ከንቲባው አሳስበዋል።
በምርቃ ፕሮግራሙ የፌዴራል፣ የክልልና የደሴ ከተማ አመራሮችን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ተገኝተዋል።