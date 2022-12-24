ወጣቶችን ለህገ-ወጥ ስደት የሚዳርጉ አዘዋዋሪዎችንና ደላለሎችን በመቆጣጠር ለህግ ለማቅረብ በቅንጅት መስራት ይገባል- ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 ወጣቶችን በአሉባልታ ለህገ-ወጥ ስደት የሚዳርጉ አዘዋዋሪዎችንና ደላሎችን በመቆጣጠር ለህግ ለማቅረብ በቅንጅት መስራት እንደሚገባ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ገለጹ።
ህገ-ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችንና ደላሎችን ለህግ በማቅረብ ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን መከላከል እንደሚገባም አክለዋል።
በርካታ ወጣቶች በህገ-ወጥ መንገድ ከሚሰደዱባቸው አካባቢዎች መካከል የደቡብ ክልል ቀዳሚው መሆኑን ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት ከሶስት ሺህ በላይ ወጣቶች በህገ-ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ ተይዘው ግንዛቤ ተሰጥቷቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው ተቀላቅለዋል ብለዋል።
ይሁን እንጂ ከዚህ በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በህገ-ወጥ አዘዋዋሪዎችና ደላሎች አገር አቋርጠው ለከፋ ችግር እየተጋለጡ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የተሳተፉ 98 ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር ቢውሉም ከመረጃ ጋር በተያያዘ ተገቢ ቅጣት አላገኙም ብለዋል።
የስራ ዕድል አለመኖር አንዱ የህገ-ወጥ ስደት መንስኤ መሆኑን ገልጸው፤ መንግስት ገንዘብ መድቦ የስራ እድል እየፈጠረ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
እስካሁንም ከሁለት ሺህ 800 በላይ ወጣቶችን ከሳውዲ በማስመለስ ወደ ስራ እንዲገቡ እያደረግን ነው ብለዋል።
የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በበኩላቸው ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር የሰው ልጅ እንደወጣ የሚቀርበትና ኢ-ሰብዓዊ ጥሰት የሚፈጸምበት የዘመናችን አስከፊዉ ድርጊት መሆኑን ገልጸዋል።
ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ከሃሳብ እስከ ተግባር፣ ከመነሻ እስከ መድረሻ በጥፋት የተጠላለፈ መሆኑን ገልጸው፤ ዜጎች በአረመኔዎች እጅ የሚወድቁበትም ነው ብለዋል።
በወንጀል ተይዞ በባዕድ ሀገር በእስር ቤት መሰቃየት ሰብዓዊ ክብርን ማጣት ሊሰማን ይገባል፣ መንግስት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ችግሩን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል።
የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስም “ኑ እስረኛ ውሰዱ፣ አስክሬን ውሰዱ” እየተባለ የዜግነት ክብራችን ዝቅ ብሏል ብለዋል።
በመሆኑም ህገ-ወጥ አዘዋዋሪዎችና ደላሎችን በማጋለጥ ለህግ ማቅረብ ይገባል ብለዋል።
የሀድያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ በበኩላቸው ከለውጡ ማግስት የሀድያ ህዝብ በሀገሩ ሰርቶ መለወጥ የሚችልበት ዕድል ቢፈጠርም በአሉባልታ ወሬ ለህገ-ወጥ ስደት የሚጋለጡ ወጣቶች ዛሬም እንዳሉ ገልጸዋል።
በመሆኑም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የመንግስትን የንቅናቄ መድረክ ተጠቅመን ወጣቶች በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እናደርጋለን ብለዋል።