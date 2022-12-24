አፍሪካዊቷ ሞሮኮ በፊፋ ወርሐዊ የአገራት የእግር ኳስ ደረጃን 11 ደረጃዎችን አሻሽለች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 15/2015 በኳታር አስተናጋጅነት በተካሄደው 22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ በመድረስ ታሪካዊ ጉዞ ያደረገችው ሞሮኮ በፊፋ ወርሐዊ የአገራት የእግር ኳስ ደረጃ 11 ደረጃዎችን አሻሽላ ወደ 11ኛ መምጣት ችላለች።
የዓለም ዋንጫ አሸናፊዋ አርጀንቲና አንድ ደረጃ በማሻሻል ሁለተኛ ደረጃን ይዛለች።
ዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ማህበር(ፊፋ) የእ.አ.አ ታህሳስ ወር የዓለም የእግር ኳስ ደረጃን ይፋ አድርጓል።
በዓለም ዋንጫው ግማሽ ፍጻሜ የገባች የመጀመሪያ አፍሪካዊቷ አገር በመሆን ታሪክ የሰራቸው አፍሪካዊት አገር ሞሮኮ 11ኛ ደረጃን በአስደናቂ ሁኔታ አሻሽላ ወደ 11ኛ ደረጃ ከፍ ማለቷን ቢቢሲ ባወጣው መረጃ አመልክቷል።
ፊፋ እ.አ.አ ጥቅምት ወር ባወጣው ወርሐዊ የአገራት የእግር ኳስ ደረጃ ሞሮኮ 22ኛ ደረጃ ላይ ነበረች።
ሞሮኮ ከዓለም 11ኛ ከአፍሪካ አንደኛ በመሆን የ2022 የአፍሪካ መርጡ ብሔራዊ ቡድን መሆን ችላለች።
የአትላስ አንበሶች ፖርቹጋልን፣ቤልጂየም እና ስፔንን በማሸነፍ ዓለምን ጉድ አሰኝተዋል።
ሞሮኮ በፊፋ ወርሐዊ የእግር ኳስ ደረጃ ታሪክ ከፍተኛ ደረጃ ያስመዘገበችው እ.አ.አ 1998 10ኛ ደረጃ በመያዝ ነበር።
በዓለም ዋንጫው በጥሎ ማለፉ በእንግሊዝ የተሰናበተችው ሴኔጋል በወርሐዊ የእግር ኳስ ደረጃው ከ19ኛ ወደ 18ኛ ዘቅ ያለች ሲሆን ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃን ይዛለች።ቱኒዚያ ምንም አይነት የደረጃ ለውጥ ሳታደርግ በነበረችበት 30ኛ ደረጃ ላይ ከአፍሪካም ሶስተኛ ሆናለች።
ካሜሮን ከዓለም 33ኛ ከአፍሪካ አራተኛ እንዲሁም ናይጄሪያ ከዓለም 35ኛ ከአፍሪካ አምስተኛ ደረጃን ስትይዝ ኢትዮጵያ የደረጃ ለውጥ ሳታደርግ በነበረችበት 138ኛ ተቀምጣለች።የአምስት ጊዜ የዓለም ዋንጫ አሸናፊዋ ብራዚል በዓለም በአንደኝነት ደረጃዋ ቀጥላለች።
የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ተፋላሚዋ ፈረንሳይ ከአራተኛ ወደ ሶስተኛ ደረጃ ከፍ ስትል በአንጻሩ ቤልጂየም ከነበረችበት ሁለተኛ ወደ አራተኛ ደረጃ ዝቅ ብላለች።
እንግሊዝ፣ኔዘርላንድስ፣ክሮሺያ፣ጣልያን፣ፖርቹጋል እና ስፔን በቅደም ተከተል ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል።
አውሮፓዊቷ አገር ሳን ማሪኖ በፊፋ ወርሐዊ የአገራት የእግር ኳስ ደረጃ 211ኛ በመሆን የመጨረሻውን ደረጃ ይዛለች።