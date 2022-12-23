የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን የተቋቋሙለት ዓላማ አክብረው በጥንቃቄ ሊሰሩ ይገባል-የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን

አዲስ አበባ ታህሳስ 14/2015 (ኢዜአ)፦የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጭ በዜጎች መካከል አብሮ የመኖር እሴትን ሊያውክ ከሚችል አስተምህሮ ተጠንቅቀው ሊሰሩ እንደሚገባ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አሳሰበ።
ባለስልጣኑ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃኑ ለኢትዮጵያዊያን መልካም እሴቶች መጎልበት ያላቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑንም አስታውቋል።
የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዛሬ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን የዜጎችን ግብረ-ገባዊነት፣ አክብሮትና ወንድማማችነት የሚያጎለብቱ ማህብራዊ እሴቶችን ከማጠናከር ሁለንተናዊ ሰላምና እድገትን ከማረጋገጥ አኳያ የማይተካ ሚና አላቸው።
መንግስትም ይሄንን ሚናቸውን በመረዳት ለተቋማቱ ህጋዊ እውቅና በመስጠት ድጋፍና እገዛ እያደረገ መሆኑንም በመግለጫው አስታውቋል።
የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ለተከታዮቻቸው ሲያስተምሩ የሌሎችን እምነት እንዲያከብሩና ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጭም የፖለቲካ ይዘት ያላቸው ጉዳዮችን ባለማስተላለፍ መርሆዎችን አክብረው እንዲሰሩም በመግለጫው ጠይቋል።
በተጨማሪም ከጥላቻ፣ በዜጎች መካከል አብሮ መኖርን ከሚያውክ፣ በማንኛውም አግባብ ሁከትና ግጭት ሊቀሰቅስ ከሚችል፣ በዜጎች ላይ ስነ-ልቦናዊም ሆነ አካላዊ ጥቃት እንዲደርስ ከሚያነሳሳ ንግግርና መሰል አሉታዊ መልዕክቶች ታቅበው መስራት እንደሚጠበቅባቸው አሳስቧል።
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የተወሰኑ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከሚጠበቅባቸው ሕጋዊ፣ ማህበራዊና ሙያዊ ስነ-ምግባር ያፈነገጡ መልዕክቶች እንደሚተላለፍባቸው ማስተዋሉን በመግለጫው አመልክቷል።
የዜጎችን የመቻቻልና አብሮ የመኖር እሴት የሚሸረሽሩ ሁከትና ግጭት የሚጋብዙና በግለሰቦችና በማህበረሰቦች ላይ አካላዊ ጥቃት እንዲፈጸም የሚያነሳሱ ንግግሮች ተሰራጭተውባቸዋልም ብሏል መግለጫው።
በመሆኑም ባለስልጣኑ ከሰሞኑ በተወሰኑ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ላይ የቀረቡለትን ቅሬታዎች ከህግና ከሙያ ስነ-ምግባር አንጻር መርምሮ እንደ አስፈላጊነቱ ውጤቱን ለፍትህ አካላት እንደሚያቀርብም በመግለጫው አስታውቋል።
ከተቋቋሙበት መርህና ዓላማ በተቃረነ አካኋን በተለያዩ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን የሚፈጸሙ ሕጋዊና ሙያዊ የስነ-ምግባር ጥሰቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙም ባለስልጣኑ በላከው መግለጫ አሳስቧል።