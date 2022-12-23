በጦርነት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት ድጋፍ እናደርጋለን–በሐረር ከተማ የትግራይ ክልል ተወላጆች

ሐረር (ኢዜአ) ታህሳስ 14/2015 በጦርነት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት እየተደረገ ባለው ጥረት የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ በሐረር ከተማ ኢዜአ ያነጋገራቸው የትግራይ ክልል ተወላጆች ገለጹ።
ከተወላጆቹ መካከል አቶ አሰፋ ገብረ በሰጡት አስተያየት፣ በግልፅ ተወያይቶ ሰላምን ማጽናት ከተቻለ በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ የሚደርስ ጉዳትን ማስቀረት እንደሚቻል ገልጸዋል።
“ከጦርነት ማንም አይጠቀምም” ያሉት አቶ አሰፋ፣ ሰላም ሀገራዊ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ዘላቂ እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን መወጣት እንደሚጠበቅበት አመልክተዋል።
በተለይ በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት በመንግስት እየተደረገ ያለውን ጥረት መደገፍ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑ ጠቅሰው፤ እሳቸውም የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ተክላይ ተስፋዬ በበኩላቸው፣ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ልማት የላቀ ድርሻ እንዳለው ጠቁመዋል።
ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት በመንግስት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን አድንቀው፣ በጦርነቱ የወደሙ የልማት አውታሮችን መልሶ በመገንባት ሂደት የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
“የራሳቸውን ዓላማ ለማሳካት የሰላም ስምምነቱ እንዳይጸና የሚፈልጉ አካላት አሉ” ያሉት አቶ ተክላይ፣ ለእነዚህ አካላት ጆሮ መስጠት እንደማይገባም መክረዋል።
አቶ ኪሮስ ያየነው በበኩላቸው፣ በሰላም ስምምነቱ ዜጎች ተረጋግተው መኖር በመጀመራቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።
መንግስት የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ጠቁመው፤ ይኸው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከመንግሥት ጎን ሆነው የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
“በጦርነቱ የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን ወደነበሩበት መመለስ የእኛም ኃላፊነት በመሆኑ መንግስትን በገንዘብ እና በጉልበት ለመደገፍ ዝግጁ ነኝ” ሲሉም አረጋግጠዋል።
በኢትዮጵያ ሰላም እና ልማት በዘላቂነት እንዲረጋገጥ የሰላም ስምምነቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ያሉት ደግሞ አቶ አይሙት ኪሮስ ናቸው።
በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት አቅም በፈቀደ ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።