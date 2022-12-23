በሀገራዊ ምክክሩ ላይ ሁሉም የኀብረተሰብ ክፍሎች የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እየተሰራ ነው-ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 14/2015 በሀገራዊ ምክክሩ ላይ ሁሉም የኀብረተሰብ ክፍሎች የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እየተሰራ መሆኑን የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ገለጹ፡፡
በኢትዮጵያ ለዘመናት የቆዩ አለመግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ ለማስቻል ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል፡፡
ኮሚሽኑ የተለያዩ የኀብረተሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ ልዩነቶች ወደ ጠረጴዛ እንዲመጡ ለማድርግ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ይገለጻል፡፡
ለዚህ ደግሞ ኮሚሽኑ ከወዲሁ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመገናኘት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል፡፡
ኮሚሽኑ በዛሬው እለት ለእድር አደረጃጀት አመራር አባላት ስለ ምክክር ኮሚሽኑ አዋጅ ገለጻ ሰጥቷል፡፡
በዚሁ ወቅት የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ “በአገራችን በጣም ብዙ የሚያግባቡን ነገሮች ቢኖሩም አልፎ አልፎ ግን በልሒቃን መካከል የሀሳብ ልዩነቶች ሲንጸባረቁ ይስተዋላሉ” ብለዋል፡፡
በነዚህ የሃሳብ ልዩነቶች በሚፈጠሩ አለመግባባቶች እንደ አገር ብዙ አሳጥተውናል ነው ያሉት፡፡
ከግጭት አዙሪት በዘላቂነት ለመውጣት ደግሞ ኢትዮጵያውን ቁጭ ብለው ለጋራ ችግሮቻቸው የጋራ ውሳኔ መስጠት አለባቸው ብለዋል፡፡
በዚህ ረገድ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ከዚህ አኳያ በአገራዊ ምክክሩ ከሊሒቃን ባሻገር የመላው ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ነው ያነሱት፡፡
ኀብረተሰቡን በስፋት ተሳታፊ ለማድረግ ደግሞ ለህዝብ ይበልጥ ቅርብ ከሆኑት የእድር አደረጃጀቶች ጋር አብሮ መስራት እጅግ አስፋላጊ መሆኑን አንስተዋል፡፡
እድሮች በስራቸው በርካታ ህዝቦችን ያቀፉ እንደመሆናቸው መጠን አገራዊ ምክክሩ አካታች እንዲሆን አስፈላጊነታቸው ከፍተኛ መሆኑን ነው የተናገሩት።
የአዲስ አበባ እና የአገር አቀፍ እድሮች ጥምረት ሰብሳቢ አቶ ታምራት ገብረማሪያም በበኩላቸው፣ ኮሚሽኑ እድሮች በአገራዊ የምክክር ሒደቱ የበኩላቸውን እንዲወጡ ለማድረግ የጀመረውን ስራ አድንቀዋል፡፡
በመሆኑም እድሮች በአገራዊ ምክክሩ ላይ የሚጠበቅባቸውን ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡