የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸረሙስና ኮሚቴ በክልሉ በመንግስት ተቋማት ለሙስና ምክንያት የሆኑ ችግሮች በጥናት መለያታቸውን አሰታወቀ

አሶሳ፤ ታህሳስ 14 ቀን 2015(ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸረሙስና ኮሚቴ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸረሙስና ኮሚቴ በክልሉ በመንግስት ተቋማት ለሙስና እና ለመልካም አስተዳደር መበላሸት ምክንያት የሆኑ ችግሮች በጥናት መለያታቸውን አሰታወቀ።
የክልሉ ጸረሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነርና የኮሚቴው አባል አቶ መንግስቱ ላሎ እንደገለጹት ሙስና በክልሉ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር እንዳይሆን እየተሰራ ነው።
በክልሉ በመንግስት ተቋማት ለሙስና እና ለመልካም አስተዳደር መበላሸት ምክንያት የሆኑ ችግሮች በጥናት መለያታቸውን ገልጸው፤ የህዝብ ሃብት ለማስመለስ ጥረት እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
በጉዳይ ላይ የመንግስት ስራተኛው፣ ነዋሪው፣ ሲቪክ ማህበራት፣ የሃይማኖት አባቶችንና ሌሎችንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ ተከታታይ ውይይት እንደሚኖር ጠቁመዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍትህ ቢሮ ሃላፊ እና የክልል ጸረሙስና ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሰይድ ባበክር፤ ኮሚቴው የሙስና ወንጀልን ለመከላከል እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቀዋል።
በእቅዱ መስረት ከዚህ ቀደም የተጀመሩ የሙስና ወንጀል ምርመራዎችን ውሳኔ እንዲያገኝ ከማድረግ ጀምሮ አዲስ ጥቆማዎችን በመቀበል እንደሚሰራ አስረድተዋል።
ከህብረተሰቡ ጥቆማዎችን ለመሰባሰብ 9080 አዲስ የጥቆማ መቀበያ ነጻ የስልክ መስመር መከፈቱን አቶ ሰይድ ጠቁመዋል።
በተቋሙ መደበኛ ስልኮችና በፖስታ መልዕክት ጥቆማዎችን ማድረስ እንደሚቻል የገለጹት ሰብሳቢው፤ ለጥቆማ ሰጪው ማህበረሰብ ልዩ ጥበቃ መኖሩን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ ላይ ተሞርክዞ ጥቆማ በመስጠት ኮሚቴውን እንዲደግፍ ሰብሳቢው ጥሪ አቅርበዋል።
ጥቆማ ለሚሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጠው 25 በመቶ ተግባራዊ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
ኮሚቴው በተናጠል በሙስና መከላከሉ ውጤታማ እንደማይሆን የጠቀሱት አቶ መንግስቱ፤ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ድጋፍ እንዳይቋረጥ አሳስበበዋል።
ሙስናን ለመከላከል ለተቋቋመው ኮሚቴ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ የድርሻቸውን እንደሚወጡም የአሶሳ ነዋሪዎች ገልጸዋል።
አቶ ኢብራሂም አዙቤር፤ በመንግስት መዋቅር ስር ሆነው እጃቸው ወደ ሙስና እያስገቡ የሚገኙ ግለሰቦች የችግሩ ዋነኛ ምንጭ ናቸው ሲሉ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል።
የተቋቋመው የጸረ ሙስና ኮሚቴው ሙሰኞችን ለይቶ ለህግ በማቅረብ ረገድ በቁርጠኝነት መስራት እንደሚጠበቅበት አመልክተዋል።
ከኮሚቴው ጎን በመቆም የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ጎሹ ጅባት ፤ ሙስና የክልሉን ብሎም የሃገሪቱን ኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴ እየጎዳ መሆኑን ተናግረዋል።
የሙስና ጉዳይ በመንግስትና በኮሚቴው ጥረት ብቻ የሚፈለገውን ግብ አይመታም ብለዋል።
ሙስናን መታገል በመንግስት ተቋም የስራ ሰዓትን ከማክበር ይጀምራል ያሉት አስተያየት ሰጪው ፤በሚሰሩበት ተቋም ተገልጋይን በአግባቡ በማስተናገድ ሙስናን ለማስቆም የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
በክልሉ የተቋቋመው የጸረሙስና ኮሚቴ ከመንግስት ተጽእኖ ነጻ ሆኖ መስራት አለበት ያሉት ደግሞ ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ሰለሞን ካሳ ናቸው።
የኮሚቴው አባላት ከግል ጥቅም ፍላጎት ራሳቸውን በማራቅ ይሰራሉ የሚል እምነት እንዳላቸው የተናገሩት ነዋሪው፤ ይህም የህዝቡን ድጋፍ ለማጠናከር ወሳኝ እንደሆነ አመልክተዋል።