በደቡብ ክልል የተለያዩ ዞኖች ፍርድ ቤቶች ላይ ብልሹ አሰራርና ሙስና ተጋላጭነት ለመከላከል እየተሰራ ነው

ሶዶ(ኢዜአ) ታህሳስ 14/2015 በፍርድ ቤቶች አካባቢ ከፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ለሙስናና ብልሹ አሰራር ተጋላጭነት እንዳይኖር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የጌዴኦ፣ ኮንሶና ደቡብ ኦሞ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች አስታወቁ።
የጌዴኦ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ሳሙኤል በፈቃዱ ለኢዜአ እንደገለፁት፤ በዞኑ ከፍትህ አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የህዝብ ቅሬታዎችን በመገምገም አጥፊዎችን ተጠያቂ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው።
ሙስና የሀገርና የህዝቡን እድገት እያቀጨጨ እንደሚገኝ ታምኖበት ወደ ስራ መገባቱን ገልፀዋል።
በመሆኑም ባለፉት 6 ወራት በዞኑ ሙስናን በተግባር በመታገል ረገድ በአገልግሎት አሰጣጣቸው ጉድለት የታየባቸውን አራት ዳኞችና 12 ሰራተኞችን ከስራ ማሰናበትን ጨምሮ የተለያየ ደረጃ ያለው እርምጃ መወሰዱን ጠቁመዋል።
ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል እንዲቻል በክልል ደረጃ በተዘጋጀውን የሙስና መታገያ ሰነድ መሰረት ችግሩን የመከላከል ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በፍትህ አሰጣጥ ዙሪያ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮች ሙስናን ለመከላከል ትልቅ ተግዳሮት መሆናቸውን የገለፁት ደግሞ የኮንሶ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ሙሐባ ቀውያ ናቸው።
በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በክልሉ በተጀመረው ሙስና የመከላከል ንቅናቄ ላይ ህብረተሰቡ ከፍተኛ አመኔታ ማሳደሩን እንደተገነዘቡ ተናግረዋል።
ከፍትህ አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በመፈተሽ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አሰራር በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰነድ መዘጋጀቱንና ወደ ተግባር መገባቱን አንስተዋል።
የህብረተሰቡን ተስፋና አመኔታ ፅኑ መሠረት ላይ ለማኖር ትርጉም ያለው ስራ መስራትና ለውጥ ማምጣት ከሁላችንም ይጠበቃል ብለዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ተሾመ ጥላሁን በበኩላቸው ለሙስና አጋላጭ የሆኑ አሰራሮችን ማረም ተቋማዊ ግዴታ መሆኑን ተናግረዋል።
ህግን ተከትሎ አለመስራት እንዲሁም አንዱን ወገን ለመጥቀም ሲባል ሌላውን መበደል በህግ የሚያስጠይቅ መሆኑንም አስገንዝበዋል።
ሙስናን ለመከላከል በፀና አቋም መዋጋትን ይጠይቃል ያሉት አቶ ተሾመ፤ በዞኑ በዚህ ወር 2 ዳኞች ከህዝብ በተሰጠ ጥቆማና ተቋሙ ባደረገው ክትትል ጉዳያቸው ተጣርቶ ለህግ መቅረባቸውን ገልጸዋል።
ህግና ህጋዊነትን ለማስፈን የተሰየመው ፍርድ ቤት በዚህ ረገድ ከፍተኛ ኃላፊነት የተጣለበት መሆኑን አመልክተው፤ የተጀመሩ አዳዲስ አሰራሮችን በተገቢው በመተግበር የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።